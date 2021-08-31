أخبار الرياضة .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا .. والزمالك :سنحتفل بالدوري على طريقتنا .. شادي محمد: لحظة وفاة محمد عبد الوهاب الأصعب في حياتي

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإفريقية والعالمية.

باتشيكو: تعرضت لظروف صعبة في الزمالك .. ومندهش من طريقة رحيلي

كشف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أنه ما زال متأثرا برحيله عن النادي الأبيض في منتصف الموسم الجاري.

شادي محمد: سوء التنظيم وراء مشادة شيكابالا ومجاهد.. والعقوبة عادلة

وجَه شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق العديد من الانتقادات إلى اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على هامش مباراة الزمالك و البنك الأهلي

بسبب ميسي.. روما يفسخ تعاقده مع باستوري رسميا

أعلن نادي روما الإيطالي، في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن فسخ تعاقده مع اللاعب خافيير باستوري.

أتمنى العودة.. عمر السعيد: لا أعلم مصيري مع الزمالك حتى الآن

قال عمر السعيد، لاعب الزمالك والمعار لنادي الجونة، إنه لا يعلم حتي الآن مصيره مع القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

ميدو يفجر مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عن مفاجأة كبيرة بشأن العقوبة الأخيرة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب القلعة البيضاء بإيقافه علي خلفية أحداث مراسم تتويج الزمالك بدرع الدوري.

في ذكرى رحيله الـ15.. أجمل أهداف محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي الراحل

فى مثل هذا اليوم الـ 31 من أغسطس عام 2006، رحل اللاعب الخلوق محمد عبد الوهاب، أحد أبرز اللاعبين المصريين فى الجناح الأيسر، والذى حقق مع ناديه الأهلي ومنتخب مصر الوطني عديدًا من البطولات المهمة.

إبراهيم سعيد: الأهلي حرمني من الرحيل إلى روما.. ولهذا فشلت في البريميرليج

كشف إبراهيم سعيد نجم مصر السابق عن أنه كان على بعد خطوات من الانتقال إلى صفوف فريق روما الإيطالي لولا تدخل الأهلي وتعقيد الصفقة.

بارالمبياد طوكيو.. سامح عيد وأيمن الزناتي يودعان منافسات فرق تنس الطاولة

ودع الثنائي سامح عيد وأيمن الزناتي، لاعبا منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، منافسات ثُمن نهائي الفرق في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر.

بارالمبياد طوكيو.. منتخب مصر رجال للكرة الطائرة جلوس يخسر أمام روسيا

خسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة جلوس، من نظيره الروسي، بنتيجة 3 أشواط نظيفة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

خاص|الرباع الأردني عمر قرادة: ذهبية بارالمبياد طوكيو لم تكن سهلة ومذاقها مختلف

كشف عمر قرادة لاعب منتخب الأردن البارالمبي لرفع الأثقال، عن أن تحقيقه لذهبية بارالمبياد طوكيو في وزن 49 كجم لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن لها مذاق خاص بالنسبة له.

في ذكري رحيله الـ15.. شادي محمد: وفاة محمد عبد الوهاب أًصعب لحظة بمسيرتي|خاص

وفي ذكري رحيل محمد عبد الوهاب الـ15، قال شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، إن لحظة رحيل محمد عبد الوهاب داخل ملعب التتش؛ هي أصعب لحظة مرت عليه خلال مشواره الكروي، مشيرا الي أنه لم يكن يتخيل اطلاقا أن يتوفى اللاعب الذي كان يقف معه قبل دقائق معدودة بعد سقوطه على أرض الملعب.

إبراهيم سعيد: موقف مجاهد مع شيكابالا عجيب.. ولو في الأهلي مكنش كمل

استنكر إبراهيم سعيد نجم مصر السابق، موقف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك.

أحمد مرعي بعد وداع الأفروباسكت: هناك تقصير في إعداد المنتخب منذ سنوات

اعترف أحمد مرعي مدرب منتخب كرة السلة أن هناك تقصير واضح منذ سنوات في إعداد المنتخب الأول مما تسبب في عدم قدرته بالمنافسة على المستويين الإفريقي والدولي.

هاني أبوريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

كشف هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، حقيقة ترشحه علي مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري.

طاهر أبو زيد: لم أعلق على أزمة شيكابالا.. وسأخوض انتخابات الجبلاية

أكد طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ينوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن المجلس الحالي حقق المطلوب منه؛ بعد الوصول بالدوري لهذا المستوى والمنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك حتى الأسابيع الأخيرة، رغم الظروف التي شهدتها المسابقة.

الزمالك: تقدمنا بتظلم ضد عقوبة شيكابالا.. وسنحتفل بالدوري على طريقتنا

قال حسام المندوة، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن احتفالية التتويج بالدوري العام تم تأجيلها؛ حتي يعود اللاعبين الدوليين، مشيرا إلى إن التأجيل ربما يمتد لأسبوعين.

أول تعليق من عمر كمال عبدالواحد بعد انضمامه رسميًا لـ الزمالك.. فيديو

قال عمر كمال عبدالواحد، لاعب الزمالك الجديد، إنه مدين بشدة للكابتن علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، والذي ساهم بقوة لتطوير مستواه.

أوباما: شيكابالا لم يخطئ وأطالب بدعمه.. ورحيلي في يد الزمالك

طالب يوسف إبراهيم "أوباما" ، صانع ألعاب الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بالتضامن والدعم الكامل لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض بعد صدور عقوبة بإيقافه من الاتحاد المصري لمدة 8 أشهر كاملة.

