إصابة إسرائيليين إثر تحطم طائرة مروحية في حيفا

أصيب إسرائيليان صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث تحطم مروحية في جبل الكرمل شمال البلاد.

وأفادت القناة 7 العبرية بأن إصابة الإسرائيليين متوسطة بعد أن تحطمت مروحية كان يستقلونها قرب بلدة ريجافيم بالقرب من زخرون يعقوب في حيفا.

وأوضحت أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تعرضا لإصابات في الأطراف والظهر وفروا منها لحظة سقوطها.

وأشار إلى أنه تم استدعاء طواقم الإنقاذ للحيلولة دون اشتعال الطائرة وانفجارها إثر التحطم.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، اليوم الاثنين، عن تشخيص 6756 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة بعد إجراء 91,051 فحص، 751 منهم في حالة خطيرة، و157 يخضعون للتنفس الاصطناعي؛ فيما تم وصف 202 حالة بـ"الحرجة".

وبحسب المعطيات، هناك ارتفاع في نسبة الفحوصات الموجبة لتبلغ نحو7.81 في المئة وهي الأعلى خلال الموجة الرابعة للوباء. كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6,990 حالة منذ تفشي الوباء إلى اليوم.

وقررت الصحة الإسرائيلية ابتداءً من اليوم توسيع رقعة إعطاء جرعة كورونا الثالثة لتشمل مواطنين من سن الـ 13 وما فوق، بشرط أن تمر خمسة أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

وتزامنًا مع افتتاح العام الدراسيّ بعد غدٍ الأربعاء، تم تشخيص 2896 طالبًا أمس على أنهم إيجابيون لكورونا، وكان المعدل الإيجابي بين الطلاب 8.7 في المائة، أي أعلى من المعدل القطري.

بالإضافة إلى ذلك، تم ابلاغ 193 من أعضاء هيئة التدريس بأنهم كانوا إيجابيين للفيروس لتصل نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 10.4 في المئة من مجمل الفحوصات.

وبسبب المعطيات المقلقة، صادقت لجنة التربية والثقافة والرياضة البرلمانية أمس الأول، الأحد، على أنظمة كورونا بشأن عمل مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التأهيل المهني.

ومع ذلك، لم تصادق اللجنة على المادة التي تستثني مستخدمي هذه المؤسسات والمعاهد من لزوم إبراز الشارة الخضراء أو نتيجة فحص سلبية كما هو الحال بالنسبة لطلاب المدارس.