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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على برنامج ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية بكلية الهندسة بحلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

طرحت كلية الهندسة  جامعة حلوان برنامج ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية  والذي يهدف إلى تأهيل خريج هندسة القوى الكهربية أو هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات للحصول على درجة ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية.

 وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان، وتحت إشراف الاستاذ الدكتور محمود المسلاوى منسق البرنامج.

 

يقوم البرنامج بتأهيل الخريج بحيث يكون قادر على أن يعمل في مجال تكنولوجيا الشبكات الكهربية المتقدمة الم ويشارك ضمن فريق يضم تخصصات متعددة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربية الذكية باستخدام أحدث التقنيات والمعايير، كما يسهم في حل مشاكل المجتمع الخاصة بالطاقة باستخدام تقنيات الشبكات الكهربية الذكية.

 

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ويعد هو أول برنامج متكامل بالجامعات الحكومية المصرية يمنح درجة الماجستير في هندسة الشبكات الكهربية الذكية ويربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة، هذا ويكون إجمالي عدد ساعات الدراسة بالبرنامج ٤٨ ساعة معتمدة والتدريس بنظام التعليم عن بعد بالمرحلة التمهيدية والمقررات النظرية والتعليم الهجين بالمقررات العملية، وقد تم إعداد اللائحة والمحتوى العلمي من خلال التعاون بين ٤ جامعات أوروبية و ٤ جامعات مصرية في إطار مشروع دولي ممول من الاتحاد الاوروبي. 
وعلى الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات عن البرنامج والمنح المتاحة وكيفية التقدم، برجاء زيارة الموقع الالكترونى للبرنامج
https://wrl.helwan.edu.eg/sgmp

كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان جامعة حلوان كلية الهندسة هندسة الشبكات هندسة الشبكات الكهربية الذكية هندسة الالكترونيات والاتصالات

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