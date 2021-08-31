تربية حلوان تحتفي بأبنائها المشاركين في مبادرة مصر بلا أمية

احتفت كلية التربية جامعة حلوان بأبناءها المتميزين المشاركين في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) في دورة أبريل ٢٠٢١ التي أقيمت بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتورة حنان كريمة القائم بأعمال وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية سابقاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

أشاد الدكتور ماجد نجم بكل الجهود التى تبذلها كلية التربية في مجال محو الأمية، هذا المشروع الذي يستهدف بناء مجتمع يخلو من الأمية قائم على التعلم المستمر والحراك الدائم فى مجال تطوير الذات وتعظيم قدراتها ودعمها من خلال بناء الفرد وتوسيع مداركه وتعليمه وتثقيفه بكل ما ينفع ويفيد، في إطار خطة واتجاه الدولة لمحو الأمية كواحدة من أهم أهداف خطتها ٢٠٣٠ مضيفاً أننا ندخل عصر الدولة الرقمية الحديثة التى لامكان ولا مجال فيها للأمية لذلك فإن الجامعة تعى وتستوعب وتسعى بكل ما لديها من طاقات إبداعية لدى اساتذتها وروادها وبرؤية الناظر لغده إلى المضي قدما نحو مجتمع مؤهل أن يواكب فى مستقبله القريب ما تنشده الدولة من أهداف قومية كبيرة تبنى وتشيد وتستثمر فى البشر والحجر فى آن واحد .

أفاد الدكتور ممدوح مهدي أن جامعة حلوان مستمرة في مجال محو الأمية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة وخدمة المجتمع والدولة بما ينفع ويفيد ويؤتي ثماره في مختلف المجالات المجتمعية، مثلما تم في مشاركة الجامعة في مبادرة حياة كريمة، وتقديم عدد من الدورات لمحو الأمية والاستكتاب في منطقة الصف خلال شهر يوليو.



وأوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي أن هذا التكريم جاء احتفاءً بمجهود أبناء الكلية في هذا المشروع، وقدم سيادته الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة لتعليم الكبار لدورهما البارز في هذا المشروع وإسهاماتهم القوية في هذا المجال.



أشار الأستاذ الدكتور أحمـد عبد الرشيد أن هذه الدورات بدأت من دورة أكتوبر 2020 ، ودورة يناير 2021 ، وحتى دورة ابريل 2021، بدعم قوي من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماجد نجم الذى يعى ويدعم برؤية وإصرار كل الجهود التى تبذل فى مجال محو الأمية وفقاً لما هوا مستهدف وبخطى ثابتة.

يأتى ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة لتعليم الكبار.



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