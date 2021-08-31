أزمة بين شركتي إنتاج وتأمين فيلم Mission: Impossible 7 بسبب كورونا

اندلعت أزمة بين شركتي إنتاج وتأمين فيلم توم كروز المنتظر Mission: Impossible 7 بسبب جائحة كورونا التي عطلت تصوير وجداول الفيلم لفترة طويلة وبصورة متكررة.

أزمة فيلم Mission: Impossible 7

رفعت شركة باراماونت دعوى قضائية ضد شركة التأمين الخاصة بها، لرفض الأخيرة تغطية الغالبية العظمى من خسائرها بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا، وتعطل إنتاج فيلم Mission: Impossible 7.

ووفقا للدعوى القضائية فإن شركة التأمين ستدفع فقط مليون دولار مقابل خسائر كوفيد 19، بعدما تسببت الجائحة في توقف وتأخر التصوير 7 مرات بين شهري فبراير 2020 ويونيو 2021.

شركة باراماونت كانت تعتمد على بوليصة تأمين تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لتغطية الخسائر التي تحدث عندما لا يتوفر الأبطال الرئيسيون في تنفيذ العمل وعلى رأسهم النجم توم كروز والمخرج كريستوفر ماكوري بسبب حالات المرض أو الوفاة.

ترغب شركة باراماونت أن يضاف الإغلاق المترتب على انتشار جائحة كورونا إلى البند الذي يرغم شركة التأمين على دفع المبالغ المستحقة عليها لأن عملية الإغلاق تستهدف حماية فريق التمثيل من الإصابة بالمرض.

كان مقررا بدء تصوير فيلم Mission: Impossible 7 في فينيسيا، 24 فبراير 2020 لكن الدولة كانت تفرض أنذاك حظرا على التجمعات ما أدى إلى تأجيل التصوير بدافع الحذر الشديد.

أيضا مرفض بالدعوى القضائية أن الإنتاج توقف فعليا بعد إصابة أحد الأشخاص المشمولين ببوليصة التأمين بمرض، دون ذكر اسمه، كافيا بوصفه بأنه شخصا لا يمكن تعويضه أو تحديد ما إذا كان المرض متعلقا بفيروس كورونا أو أي مرض آخر.

وسردت الدعوى كل مراحل توقف إنتاج فيلم Mission: Impossible 7 وأسبابها، دون ذكر المبلغ الذي تسعى باراماونت إلى الحصول عليه من شركة التأمين ويمكنه تعويض خسائرها بحسب موقع فاريتي.

من المقرر طرح فيلم Mission: Impossible 7 في 27 مايو 2022، ومازال التصوير قائما حتى الآن في المملكة المتحدة.