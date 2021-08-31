فتاوى شغلت الأذهان : ما حكم بيع الأم نصيبها في البيت لـ ابنتها.. حكم القراءة في المصحف الملون .. هل تقبل صلاتي وأنا أرتكب الذنوب.. 4 أمور تكفر ذنوب تارك الصلاة

ما حكم بيع الأم نصيبها في البيت لابنتها

حكم القراءة في المصحف الملون

هل تقبل صلاتي وأنا أرتكب الذنوب

نشر موقع صدى البلد حلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أمي باعت لى نصيبها فى البيت فهل هذا حلال أم حرام؟”.



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إنه ما دام هذا نصيب الأم فى البيت، فهى تصرفت فى شيء تملكه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال “كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين”.



وأوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك، أنه ما دامت هذه الام عاقلة راشدة مالكة لهذا الذى تبيعه، فلها أن تتصرف فيه كيفما شاءت.



وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك إذا تم هذا البيع مستوفيا أركانه وشروطه فهو بيع صحيح.

حكم تخصيص الأم لابنها الأصغر ميراثا أكبر من إخوته

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونة: “ما حكم تخصيص الأم لابنها الأصغر ميراثا أكبر من إخوته الكبار لأنهم يعملون؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هناك فرقا بين الميراث والهبة.

وأضاف محمود شلبي، أن الميراث معناه أن الشخص صاحب التركة مات ونريد أن نوزعها، فيجب أن توزع بالأنصبة الشرعية التي حددها الله، ولا نزيد أحدا إلا إذا كان برضا كل الأطراف.



وتابع أن هناك شيئا آخر اسمه الهبة، وهي أن يكون الشخص ما زال على قيد الحياة، وعنده شيء يريد أن يعطيه لفلان لأنه محتاج أو لأنه أصغر أو لأنه مريض، وهذا لا مانع فيه.

وأكد أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه يجوز أن تعطى الأم لابنها الأصغر هبة ما دام هناك سبب يستدعى أن تزده عن باقي إخوته، ولا توجد مشكلة إن شاء الله.

حكم توزيع التركة على الأبناء في حياة أبيهم

وقال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: لا تركة حال الحياة ولكن إذا أراد الأب أو الأم توزيع بعض أو كل ممتلكاتهما على الأبناء فلا مانع من ذلك ولكن ليست بنية التركة ولكن على سبيل الهبة للأبناء، كما يجوز أيضا أن يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أكل حقوق الناس محرم شرعا ومن كبائر الذنوب.

وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟"، أن الفرار من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

حكم القراءة في المصحف الملون

ما حكم القراءة فى المصحف الملون؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن قراءة القرآن تحتاج إلى تدبر وتركيز، وأن يصل الإنسان فيها إلى درجة الخشوع، فإذا توفر ذلك فلك أن تقرأ فى هذا المصحف الملون.

وأضاف أمين الفتوى: أما لو كانت الألوان فى المصحف كثيرة، بحيث تشغلك وتأخذ نظرك وخشوعك وتدبرك، فتنتقل بتركيزك إليها بعيدا عن المعاني والتدبر فى الآيات، فيكون الأفضل ألا تقرأ فى هذه المصاحف.



وأكد أمين خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن القراءة فى هذه المصاحف الملونة جائزة ما دام الإنسان محافظا على تركيزه وتدبره وفهمه وخشوعه قدر المستطاع.



حكم القراءة في المصحف الملون

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا ينبغى طباعة المصحف على ورق ملون من باب التقديس لكتاب الله تعالى.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أنه لا يجوز اتخاذ المصحف من باب الموضة والديكور، مشيرًا إلى أن بعض السيدات جعلن من المصاحف الملونة موضة وزينة، وحرصن على اقتناء مصحف لون حقيبة اليد -الشنطة- وليس بغرض القراءة فيه، وهذا تصرف سخيف.

وأشار إلى أن أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، حرموا اقتناء المصاحف الملونة، حفاظًا على جلال كتاب الله وعدم استغلال هذه الأهواء في قداسته.

وأكد أنه لا مانع شرعًا من تمييز الحركات الإعرابية وعلامات التجويد بلون مخالف للون المصحف، لما فيه من الإعانة على حسن التلاوة ودقتها، وكذلك كتابة لفظ الجلالة بلون أحمر في المصحف.

تلوين المصحف "جائز" بشروط

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن القراءة في المصحف الملون جائز شرعا لكن بشروط أن لا تكون هذه الألوان طاغية فتضيع قدسية واحترام كلام الله أو تشتت تركيز القارئ.

وأضاف "عاشور" خلال إجابته على أسئلة المشاهدين من خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "إذا اقتصر التلوين على بعض الكلمات كلفظ الجلالة فلا بأس لما فيه من تعظيم واستحضار لعظمة الله عز وجل، مع مراعاة أن يكون الغلاف الخارجي ملون بألوان بسيطة ليست فيها "بهرجة" بحيث لا يكون شكل المصحف من الخارج مثل الكتاب العادي او الروايات فيفقد المصحف هيبته بهذه الألوان.

هل تقبل صلاتي وأنا أرتكب الذنوب

هل تقبل صلاة المذنب ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجب عليك أن تصلي لكي يغفر الله لك ، فالذنب لا يمنعك أن تصلي وتعطي الله حقه في العبادة، والصلاه للمذنب علاج للتخلص من ارتكاب الذنوب والمعاصي نهائيا .



وأضاف ممدوح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: بادر بالتوبة من هذه المعاصي واحرص على الدعاء في الصلاة ان يهديك الله عز وجل ويصرف عنك ما انت فيه ، واعلم انه مهما كانت ذنوبك فإن الله غفور رحيم .



أمور تكفر ذنوب تارك الصلاة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،إن ترك الصلاة والصيام عمدًا بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب، مشيرة إلى أن هناك أربع خطوات تكفر هذه الذنوب.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدا ودون سبب شرعي؟»، أن ترك الصلاة والصيام عمدًا من غير عذر شرعي من كبائر الذنوب، منوهة بأن هناك أربع خطوات تكفر هذه الذنوب، هي « الإكثار من الاستغفار، التوبة، العمل الصالح، والقضاء قدر المستطاع».

وأضافت أنه يجب على تارك الصلاة والصيام عمدًا، أن يتوب من ذلك، منبهًا إلى أن التوبة المطلوبة لها شروطها المعتبرة من الندم على ما فات والاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى، كما أن عليه بالإكثار من الاستغفار والعمل الصالح.

وتابعت: واذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التى تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، واذا لم يعلم عددها فليتحرى حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه .