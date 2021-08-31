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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأول من نوعه في أفريقيا| تفاصيل افتتاح مدبولي لمُستودع شركة "أمازون"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح مُستودع شركة "أمازون" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و"رونالدو مشحور"، نائب رئيس شركة " أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر الصاحي، المدير العام للشركة و"سوق دوت كوم" في مصر.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات، مضيفا: السوق المصرية واعدة، وبها فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ونحن نرحب بهم.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دائما بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في تحقيق التنمية، ونحن كحكومة نبذل قصارى الجهود الممكنة للعمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك أمام جميع المستثمرين.

بدورهم، عبر مسئولو الشركة عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لقيام رئيس الوزراء بافتتاح مستودع "أمازون" الرائد بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدين استمرار سعي الشركة لتوسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري ليشمل كافة أرجاء المنطقة.

 وأوضح "رونالدو مشحور"، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا المستودع، الذي تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسه، نوّه نائب رئيس الشركة إلى أن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر ، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية.

كما أشار إلى أن استثمارات "أمازون" الجديدة تؤكد التزام الشركة الراسخ والمتواصل تجاه دعم وتعزيز القطاع الاقتصادي؛ إذ تحرص الشركة على جلب أفضل التقنيات والابتكارات اللوجستية للمنطقة، والتي من شأنها النهوض بمستوى قطاع التجارة الإلكترونية وازدهاره.

من ناحيته، أشار عمر الصاحي، المدير العام لشركة "أمازون وسوق دوت كوم" في مصر، إلى أن هذا المستودع يعد الأول من نوعه في قارة أفريقيا، لافتا إلى أن استثمارات "أمازون" في البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات رفيعة المستوى، تتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن الشركة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتوسيع نطاق أعمالها عبر الإنترنت.

كما أكد  أن "أمازون" تدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، عبر سلسلة من التحديثات المتطورة على مختلف العمليات في مستودعها، وقال إن استثمارات "أمازون" في مجال الخدمات اللوجستية أدت إلى زيادة السعة التخزينية لمستودعها في مدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار التحضير لإطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني.

كما لفت إلى دور الشركة في المحافظة على صحة وسلامة موظفيها وعملائها وشركائها، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالتصدي لجائحة فيروس "كورونا".

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه  بجولة داخل الأقسام والإدارات المختلفة بالمستودع؛ حيث تعرّف الدكتور مدبولي على دورة العمل داخل المستودع من خلال الأنظمة التكنولوجية المتقدمة التي تخدم عمليات استلام وتخزين واختيار وتعبئة وشحن المنتجات للعملاء.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح حول مختلف تقنيات التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها دعم الموظفين في عملية تشغيل المستودع، وذلك بدءاً من تعريف مسار الاختيار الأمثل، مروراً بتحديد نوعية التعبئة الأكثر ملاءمة للمنتج، وانتهاءً بالتطبيقات الذكية التي تقوم باختيار الطريق الأفضل للوصول للعملاء.

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رئيس الوزراء أمازون العاشر من رمضان محافظة الشرقية الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة السيسي القطاع الخاص سوق دوت كوم التحول الرقمي الخدمات اللوجستية لذكاء الاصطناعي

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