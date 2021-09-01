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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طارق شوقي: نخطط لتطعيم جميع العاملين بقطاع التعليم بلقاح كورونا قبل بدء الدراسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف حصول جميع العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا حتي يتسنى بدء الدراسة بالعام الدراسي المقبل حضوريًا بالمدارس.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

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أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا إنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين سواء من متلقي الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ، ومن لم يقم بالتسجيل.

وقدم الدكتور رضا حجازي الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسب عالية بالنسبة للعاملين الذين تلقوا الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

كما وجه نائب الوزير لشئون المعلمين مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ لسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي لقاح كورونا بالنسبة للعاملين بالتعليم يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 .
 

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالصور عمليات تطعيم المعلمين بمختلف الادارات التعليمية 

أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

ونص الكتاب الدوري علي :

  • تشكل  لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.
  • ستقوم اللجنة بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021
  • لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية
  • سيتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات
  • يقوم السادة مديري المديريات التعليمية بسرعة التنسيق مع السادة مديري مديريات الصحة بالمحافظة من خلال السادة المحافظين لتنفيذ التعليمات المرسلة إليهم، مع ضرورة موافاة السيد نائب الوزير لشئون المعلمين بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية ل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) من خلال الإيميل الخاص [email protected] مع ضرورة إخطار السيد مدير مديرية الصحة والسكان بنسخة من التقرير.

 

تطعيم طلاب المدارس بـ لقاح كورونا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية شددت على اتخاذ اللازم نحو التنسيق  مع مديريات الصحة بجميع المحافظات ، ليتم توسيع قاعدة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بـ لقاح كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه جار التنسيق بشأن وضع خطة لـ تطعيم أكبر عدد ممكن من الطلاب بالمرحلة الثانوية الثانوية تمهيدا لحصول الطلاب على التطعيم قبل بداية العام الدراسي القادم.

 

كورونا لقاح التعليم التربية والتعليم الدراسة

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