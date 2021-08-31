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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيتكلم وهو نائم

مطربة أمريكية شهيرة تفضح صديقها على الهواء

كاميلا وشون
كاميلا وشون

قالت المطربة الأمريكية الشابة، كاميلا كابيلو، أثناء حديثها في برنامج تلفزيوني يقدمه، جيمس كوردن، ان صديقها شون مينديز، يتكلم بشكل مستمر أثناء نومه مما يتسبب لها في الفزع ليلا، خاصة تلك الفترة التي تقوم فيها بالتحضير لفيلمها الموسيقي الجديد بعنوان "سندريلا".

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت كاميلا البالغة من العمر 24 عاما ان شون البالغ من العمر 23 عامال دائما ما يتكلم اثناء النوم، لكن الامر اصبح يحدث بشكل مستمر خلال فترة انتشار وباء كورونا بالتحديد لاننا اصبحنا ننام مع بعضنا في نفس الغرفة يوميا بسبب اجرائات الاغلاق العام التي شهدتها المدينة.

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كاميلا كابيلو تتألق في العرض الخاص لفيلم Cinderella

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سندريلا العصرية.. أمازون تطرح أول تريلر لفيلم كاميلا كابيلو المنتظر

وشرحت كاميلا ما يحدث بانه "مفزع" حيث قالت إنه صديقها اعتاد النوم قبلها لانه يغوص في نوم عميق فور استلقائه على السرير، بينما تستغرق هي الكثير من الوقت حتى تتمكن من النوم، مما يجعلها تقرأ كتابا او تشاهد شيئا ممتعا.

كاميلا وشون

"يرعبني بشدة ما يحدث كل ليلة" 
يصبح شون كفل صغير لحظة ان يبدأ في النوم، و يسترسل في الكلام الكثير خلال نومه، لكنه يبدأ دائما كلامه بجملة ثابتة "عزيزتي، هذا شعور جيد بالفعل"

واضافت "اشعر انني دائما اريد ان اقول له "شكرا لك، لكنني لم افعل شئ مطلقا في الوقت الحالي ليصبح جيدا، لكن على كل حال، شكرا لك"

وأخبرت المطربة جيمس أن التجربة كانت 'مرعبة'، وان الشاب كان قد اعترف بأنه فعل شيئًا مشابهًا في نومه قبل حوالي ثلاث سنوات لزوجته السابقة جولي.

شاركت كاميلا في برنامج CBS الحواري للترويج لفيلمها الجديد “سندريلا” الذي سيصدر يوم الجمعة القادمة.

وظهرت الشابة في خمس مهرجانات سنمائية سابقة تكريما لأعمالها وظهورها التمثيلي كشخصية فخرية في الفيلم الكوميدي الموسيقي الرومانسي الذي كتبه وأخرجه كاي كانون البالغ من العملا 47 عامًا، ويأتي الفيلم استنادًا إلى قصة خيالية للكاتب تشارلز بيرولت.

وأخبر جيمس البالغ من العمر 43 عاما، كاميلا أنه كان محظوظًا بما يكفي لرؤية سندريلا، مضيفا بعض الإطرائات على ادائها التمثيلي والغنائي في الفيلم.

وقال “قد أخبرتك بذلك شخصيًا. سأخبرك بهذا بصراحة الآن، انتي مذهلة!”

وتابع جيمس، الذي حصل أيضًا على دور في الفيلم كرجل قدم / فأر، أنتي رائعة جدًا في هذا الفيلم.

وقالت كاميلا إن الفيلم كان رواية حديثة حيث لم تكن الأميرة تنتظر ' الأمير أو أي شخص لإنقاذها'.

وتابعت كاميلا: 'إنه تحديث ضروري للقيم التي لدينا الآن والطريقة التي نريد أن تمضي بها البشرية إلى الأمام'.

المطربة كاميلا كابيلو شون مينديز نومه سندريلا

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