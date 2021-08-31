عاجل
نشرة أخبار العالم.. مقتطفات من مكالمة بايدن والرئيس الأفغاني قبل سقوط كابول.. آبي أحمد يواجه أزمة تشكيل حكومة.. تحذير أممي من كارثة إنسانية في أفغانستان البورصة تربح 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس نشرة المرأة والصحة| أسباب إصابة بعض متعافي كورونا بشلل الوجه.. اكتشاف سلالة شديدة التحور في نيوزيلاندا التعليم العالي: حالة واحدة لن يسمح فيها للطلاب بدخول معامل التنسيق أخبار الحوادث|حبس المتهمين بخطف طفل المحلة.. ضبط عصابة البنوك.. ضبط 36 قطعة أثرية بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات| طالبان تفصل الذكور عن الإناث فى الدراسة.. ومطربة أمريكية تفضح صديقها على الهواء

كاميلا وصديقها شون
كاميلا وصديقها شون

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

اختراق نيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض
رصد مرصد "هيلر ويونج" البرازيلي لحظة دخول الجسم السماوي الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 100 كيلومتر (62 ميلا) وانفجر على ارتفاع 82 كيلومترا

طالبان تقرر فصل الإناث عن الذكور
قررت حركة طالبان عدم السماح للمدرسين بتعليم الطالبات داخل الجامعات بموجب قواعد وقوانين تقرها الحركة حديثا بعد سيطرتها التامة على أفغانستان فور خروج القوات الأمريكية منها منتصف الشهر الحالي.


مطربة أمريكية تفضح صديقها على الهواء
قالت المطربة الأمريكية الشابة، كاميلا كابيلو، أثناء حديثها في برنامج تلفزيوني يقدمه، جيمس كوردن، ان صديقها شون مينديز، يتكلم بشكل مستمر أثناء نومه مما يتسبب لها في الفزع ليلا، خاصة تلك الفترة التي تقوم فيها بالتحضير لفيلمها الموسيقي الجديد بعنوان "سندريلا".


قاض يمنع أمًا من زيارة ابنها في المحكمة
حرم قاضٍ أمريكي أمًا مطلّقة تدعى فيرليت ريبيكا من رؤية ابنها لعدم تلقيها لقاح فيروس كورونا، رغم استيفائها جميع الاجراءات الامنية والادارية للزيارة.


أنقذوا الفتيات من الخطر
يبحث الفنان الأمريكي توم موريلو، عضو فرقة "Rage against the Machine" عن ملاذ آمن لمرتادي وطلبة مدرسته لتعليم العزف على الجيتار في أفغانستان الذين تتعرض حياتهم للخطر في ظل حكم حركة طالبان، بعد سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها العسكرية بالكامل من البلاد.

مواطن يزرع أكبر ليمونة في العالم داخل فناء منزله
اثار مواطن استرالي الجدل بعد انتشار صور لمحصول الليمون الخاص به والذي يبلغ حجم الواحدة اكثر من 2 كيلوجرام، مما ادى الى دهشة كبيرة بين المتابعين على موقع انستجرام.


يقرأ النشرة محاطا بالمسلحين
انتشر مقطع فيديو مدته 42 ثانية فقط يظهر خلاله مذيع تلفزيوني يقرأ عناوين الصحف الأفغانية وهو محاط بمسلحين من حركة طالبان أثناء البث.

صدى البلد اثارت الجدل العالم اهم الاخبار حركة طالبان أفغانستان كاميلا كابيلو

موضوعات متعلقة

لم تتلق لقاح كورونا.. قاض يمنع أمًا من زيارة ابنها في المحكمة.. والأم تستعطفه

مطربة أمريكية شهيرة تفضح صديقها على الهواء

"أنقذوا الفتيات من الخطر".. "مغني" أمريكي يناشد بإنقاذ عازفات جيتار في أفغانستان بعد تخلي أمريكا عنهن

الأطول في تاريخه .. لحظة اختراق نيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض بالبرازيل

بحجم البطيخة.. مواطن يزرع أكبر ليمونة في العالم داخل فناء منزله

يقرأ النشرة محاطا بالمسلحين..مقاتلو طالبان يقتحمون الاستوديو ويجبرون المذيع على إجراء مناظرة معهم

طالبان تقرر فصل الإناث عن الذكور أثناء الدراسة بالجامعة..والاحتكام الى الشريعة الإسلامية في المناهج

بعد إصابته بكورونا.. وفاة أمريكي قاد مجموعة ضد لبس الكمامة

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. إعارة محمدالشناوي.. خروج أكرم توفيق من المنتخب.. تفاوض لضم مصطفى البدري من الإنتاج

مايكروسوفت تعلن موعد طرح ويندوز 11 رسميا

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

أخبار البرلمان| كاميرات المراقبة بالمحال مصيدة للعصابات الإجرامية.. وتفاصيل عقوبة استغلال الأطفال فى التسول

زيادة جديدة في أسعار نيسان صني بمصر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ