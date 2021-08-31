نشرة المنوعات| طالبان تفصل الذكور عن الإناث فى الدراسة.. ومطربة أمريكية تفضح صديقها على الهواء

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

اختراق نيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض

رصد مرصد "هيلر ويونج" البرازيلي لحظة دخول الجسم السماوي الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 100 كيلومتر (62 ميلا) وانفجر على ارتفاع 82 كيلومترا

طالبان تقرر فصل الإناث عن الذكور

قررت حركة طالبان عدم السماح للمدرسين بتعليم الطالبات داخل الجامعات بموجب قواعد وقوانين تقرها الحركة حديثا بعد سيطرتها التامة على أفغانستان فور خروج القوات الأمريكية منها منتصف الشهر الحالي.



مطربة أمريكية تفضح صديقها على الهواء

قالت المطربة الأمريكية الشابة، كاميلا كابيلو، أثناء حديثها في برنامج تلفزيوني يقدمه، جيمس كوردن، ان صديقها شون مينديز، يتكلم بشكل مستمر أثناء نومه مما يتسبب لها في الفزع ليلا، خاصة تلك الفترة التي تقوم فيها بالتحضير لفيلمها الموسيقي الجديد بعنوان "سندريلا".



قاض يمنع أمًا من زيارة ابنها في المحكمة

حرم قاضٍ أمريكي أمًا مطلّقة تدعى فيرليت ريبيكا من رؤية ابنها لعدم تلقيها لقاح فيروس كورونا، رغم استيفائها جميع الاجراءات الامنية والادارية للزيارة.



أنقذوا الفتيات من الخطر

يبحث الفنان الأمريكي توم موريلو، عضو فرقة "Rage against the Machine" عن ملاذ آمن لمرتادي وطلبة مدرسته لتعليم العزف على الجيتار في أفغانستان الذين تتعرض حياتهم للخطر في ظل حكم حركة طالبان، بعد سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها العسكرية بالكامل من البلاد.

مواطن يزرع أكبر ليمونة في العالم داخل فناء منزله

اثار مواطن استرالي الجدل بعد انتشار صور لمحصول الليمون الخاص به والذي يبلغ حجم الواحدة اكثر من 2 كيلوجرام، مما ادى الى دهشة كبيرة بين المتابعين على موقع انستجرام.



يقرأ النشرة محاطا بالمسلحين

انتشر مقطع فيديو مدته 42 ثانية فقط يظهر خلاله مذيع تلفزيوني يقرأ عناوين الصحف الأفغانية وهو محاط بمسلحين من حركة طالبان أثناء البث.