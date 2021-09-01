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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطوات على كارثة .. طرد سيدة من مقصورة طائرة بسبب سيجارة

صدى البلد

تكثر الوقائع الغريبة والمريبة في الرحلات الجوية من المسافرين، وآخر تلك الوقائع هي رغبة سيدة في الحصول على القدر الذي يحتاجه جسدها من النيكوتين فقررت أن تشعل سيجارة داخل الطائرة قبل أن تهبط على الأرض.

كانت السيدة تقل طائرة من فلوريدا في رحلة جوية عندما قامت بـ إشعال سيجارة في المقصورة المزدحمة بالركاب، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

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حيث كانت السيدة على متن رحلة لشركة سبيريت إيرلاينز وصلت إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا من ديترويت بولاية ميشيجان، وبينما كانت الطائرة تهبط  وكانت تسير على المدرج عندما قررت الراكبة إشعال السيجارة.

وتُظهر اللقطات السيدة  الشقراء وهي تخلع الـ ماسك وتنفث سيجارة في وسط الطائرة المزدحمة بالركاب، وتم إخراج السيدة على الفور بعد أن دخنت سيجارة في المقصورة.

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