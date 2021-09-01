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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا

تحطم مروحية تابعة
تحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة كاليفورنيا

تحطمت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية، قبالة سواحل مدينة سان دييجو جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت البحرية الأمريكية إن طائرة هليكوبتر من طراز MH-60S تحطمت في البحر أثناء القيام بطلعة تدريبية، من على متن حاملة الطائرات يو إس إس ابراهم لينكون.

وذكر الجيش الأمريكي أن المروحية تحطمت على بعد 60 ميلا قبالة سواحل سان دييجو يوم الثلاثاء.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كانت هناك إصابات، بحسب قناة "إي بي سي" الأمريكية.

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وأضافت القناة أن خفر السواحل وقوات البحرية الأمريكية يجرون عمليات البحث والإنقاذ برا وجوا.

طائرة البحرية الأمريكية كاليفورنيا تحطم طائرة تحطم مروحية سان دييغو الجيش الأمريكي

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