تحطم طائرة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا

تحطمت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية، قبالة سواحل مدينة سان دييجو جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت البحرية الأمريكية إن طائرة هليكوبتر من طراز MH-60S تحطمت في البحر أثناء القيام بطلعة تدريبية، من على متن حاملة الطائرات يو إس إس ابراهم لينكون.

BREAKING: An MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine flight operations approximately 60 nautical miles off the coast of San Diego at 4:30 p.m. PST, Aug. 31. (1/2) — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021

وذكر الجيش الأمريكي أن المروحية تحطمت على بعد 60 ميلا قبالة سواحل سان دييجو يوم الثلاثاء.

Search and rescue operations are ongoing with multiple Coast Guard and Navy air and surface assets. More information will be posted as it becomes available. (2/2) — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كانت هناك إصابات، بحسب قناة "إي بي سي" الأمريكية.

وأضافت القناة أن خفر السواحل وقوات البحرية الأمريكية يجرون عمليات البحث والإنقاذ برا وجوا.