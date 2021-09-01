الرئيس السيسي يوجه بإقامة مجمع متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل.. ونواب يؤكدون: يوفر دخلا شهريا ثابتا للأهالي وتحسين معيشة المواطنين بأولويات القيادة السياسية

برلماني: مجمع الورش الحرفية بمدينة الأمل يلبي احتياجات الأهالي من الخدمات المختلفة

نائب: إنشاء مجمع للورش الحرفية بمنطقة الأمل ضمن أوجه تحسين الأحوال المعيشية لقاطنيها

برلماني : مجمع الورش الحرفية بمدينة الأمل يوفر للأهالي مصدر دخل ثابت

وجه الرئيس السيسى بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل، والذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة، في إطار التطوير الشامل للمنطقة.

ونال هذا التوجيه إشادة برلمانية كبيرة، حيث أوضح عدد من نواب البرلمان جهود الرئيس السيسي في تنمية المناطق العشوائية وتحسين أحوال القاطنين بها من مختلف الجوانب خاصة العمل من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

فى البداية، قال النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الرئيس السيسي لديه الرغبة الحرص الدائم علي تحسين معيشة المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل والبسطاء بشكل خاص وذلك لإيمانه بأن المواطن المصري يستحق العيش بحياة كريمة.

و أكد " يحيى" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، إن توجيه الرئيس السيسي بشأن إقامة مجمع متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل ( عزبة الهجانة سابقا) يأتي في إطار تقديم الرعاية الإجتماعية لأبناء هذه المنطقة بشكل كامل وأهمها توفير فرص عمل تخدم أرباب الأسر والشباب وتوجد لهم مصدر دخل ثابت ، معقبا " الدولة بتسعي لتوفير فرص العمل بكامل طاقتها وبأفكار مختلفة".

ولفت أمين سر لجنة القوي العاملة، إلي أن هناك خطوات غير مسبوقة من القيادة السياسية في القضاء علي العشوائيات والمناطق العمرانية التي تعاني من عدم وجود تخطيط بنائي بها، مما دفعها إلي الرغبة في تغيير شكل الحياة بهذه المناطق ليضفي عليها الشكل الحضاري التنموي بشكل ظاهري وجوهري.

واختتم النائب حديثه قائلا : يوما بعد يوما نري توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي تختص برصد مشكلات المواطنين ويليها سرعة البدء في تنفيذ هذه التوجيهات مما يوضح عمل مؤسسات الدولة علي قدم وساق لخدمة المواطن.

ومن جانبه ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية في وضع خطة إستراتيجية تهدف إلي القضاء علي العشوائيات في مصر وذلك في زمن قياسي، لافتا إلي أن الرئيس السيسي أول من أقتحم هذا الملف خاصة وإنها كانت بمثابة قنبلة موقوته تهدد أمن وسلامة المجتمع.

و أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إقامة مجمع متكامل للورش الحرفية بمدينة الأمل بتوجيهات من الرئيس السيسي يعد أكبر دلالة أنه يتابع عن كثب خطوات تحسين الأحوال المعيشية للقاطنين بها وذلك بمنحهم فرصة عمل تتميز بالقرب من المسكن، معقبا " الريس بيدي فرصة عمل جنب البيت توفر عليهم الهجرة الداخلية لأي منطقة أخري وده نوع من التيسير".

وناشد عضو مجلس النواب، بأهمية تطبيق هذا التوجيه علي مختلف المناطق التي تحتوي علي مساكن بديلة للعشوائيات بحيث يكون مجتمع سكني بداخله مجمع خاص بالأعمال التجارية والمهن المختلفة.

وفي سياق متصل أثني النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، علي الجهود التنموية للرئيس السيسي في مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا) والتي كانت ضمن المناطق العشوائية التي تم إدراجها بخطة الدولة للقضاء علي العشوائيات من أجل خلق مجتمعات حضارية بلا عشوائية.

و أضاف " السنباطي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إقامة مجمع متكامل للورش الحرفية في هذه المنطقة يهدف إلي توفير فرص عمل حقيقية وتحديدا للشباب، وأيضا إضفاء قيمة مضافة لهذه المنطقة بعد أوجه التنمية التي حلت عليها، علاوة علي أن هذه الورش ستلبي إحتياجات الأهالي من الخدمات المختلفة في نفس نطاق السكن.

وأشار البرلماني، إلي أن هذه المنطقة تمتاز بوجود حجم عمالة كثيف وخاصة من فئة الشباب، لذا فإن إنشاء هذا المجمع سيحقق العديد من المكاسب للأهالي القاطنة بها.

وتابع النائب، لقد أحدثت الدولة بمدينة الأمل تغييرا شامل بكافة جوانب الإصلاح والتنمية ولعل أبرزها إنشاء شبكة محاور وطرق في محيطها من شأنها إحداث سيولة مرورية وتيسير الإنتقال منها إلي مختلف المدن بشكل سريع.