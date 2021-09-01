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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفي محمد قبل مواجهة أنجولا

حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر

 أكد أحمد حسام "ميدو"، أن هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري بسبب عدم حضور مصطفى محمد لمعسكر الفراعنة. 

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "هناك "استياء كبير" داخل معسكر منتخب مصر بسبب عدم حضور مصطفي محمد لمعسكر المنتخب في التوقيت المحدد، وتوجهه من تركيا إلي فرنسا مباشرة من أجل التفاوض مع نادي بوردو دون إذن من الجهاز الفني للمنتخب". 

وأضاف: "فى النهاية مصطفي محمد لاعب جيد للغاية ولكن يجب أن يبتعد عن العشوائية ويحاول المشاركة بشكل أساسي مع النادى التركي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء اليوم فى الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

‎وسبق أن تقابل المنتخبان 5 مرات، بواقع 4 مواجهات رسمية ومباراة ودية وحيدة، قبل مواجهة الأربعاء، ويتفوق الفراعنة بشكل واضح على حساب أنجولا.

‎وكانت البداية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 1994، وفاز منتخب مصر بافتتاح دور المجموعات على ملعب المقاولون العرب يوم 11 أكتوبر 1992 بهدف دون رد حمل توقيع حسام حسن.

‎وخرج منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم 13 يناير 1993، وفرض التعادل دون أهداف، كلمته على هذه المواجهة.

‎وتقابل المنتخبان في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا بمرحلة المجموعات وبالتحديد يوم 15 يناير، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1 من توقيع أحمد الكأس، بينما سجل للفهود، كوينزينهو.

‎ولعب المنتخبان، مباراة ودية في 2006 بالبرتغال، وانتهت بالتعادل 3-3.

‎وفاز منتخب مصر على أنجولا في آخر لقاء رسمي جمع الفريقان يوم 4 فبراير 2008 ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا، والتي أقيمت في غانا، وانتصر الفراعنة بنتيجة 2-1 بتوقيع حسني عبد ربه من ركلة جزاء، وعمرو زكي، وسجل مانوتشو لأنجولا.

 

ميدو منتخب مصر أنجولا مصطفي محمد كأس العالم 2022

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