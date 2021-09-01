بعد تحديد موقفه من تسجيل المحادثات وبثها.. ما هي أهداف المجلس الأعلى للإعلام؟

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلاميا أو صحفياً دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن، حيث أضاف المجلس بندا جديدا يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات.

وجاء نص البند المضاف إلى لائحة الأكواد: “يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفى أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التى سجلها نصا على أى وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة”.

وأضاف: "يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد في قانون آخر".

وجاءت أهداف المجلس الأعلى وفق قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لتؤكد ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة.

ونستعرض هذه الأهداف في السطور التالية:

1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.

3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.

5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.

11- حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجالى الصحافة والإعلام.