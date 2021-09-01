عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لسبب غريب.. إثيوبيا تغلق سفارتها لدى الجزائر

علم إثيوبيا
علم إثيوبيا

أعلنت إثيوبيا إغلاق سفارتها لدى الجزائر موضحة أن السبب يعود إلى "القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت من جراء العواقب السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الاثيوبي".

واعتبرت السفارة الإثيوبية لدى الجزائر أن هدف هذا الإجراء من جهة أخرى يتمثل في "إدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيلات دبلوماسية أكثر فعالية".

إجراء عاجل لـ إثيوبيا لكبح التضخم المتزايد

الصين تزود الجزائر بثلاثة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك

وقررت الحكومة الإثيوبية تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم. 

وأكدت السفارة الإثيوبية أنه "سيتم إغلاق البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتًا وسيتم تغطيتها من قبل سفير غير مقيم موجود في أديس أبابا اعتبارًا من 10 أكتوبر 2021".

وأشارت السفارة إلى "إمكانية إعادة النظر في القرار المتخذ بشأن إغلاق السفارة في الجزائر في أي وقت في المستقبل عندما يتحسن الوضع الاقتصادي لإثيوبيا".

وأكدت على أن "هذا الإجراء المؤقت لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقة الثنائية القوية والتاريخية التي تربط بين إثيوبيا والجزائر والقائمة على التعاون والتفاهم المتبادل".

ضاعفت إثيوبيا شرط الاحتياطي القانوني للمقرضين التجاريين وزادت كمية العملات الأجنبية التي يتعين عليها تحويلها إلى البنك المركزي، في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد.

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، سيزداد الاحتياطي المطلوب إلى 10٪، وفقًا لما قاله فيكادو ديجافي، نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي المسؤول عن السياسة النقدية وكبير الاقتصاديين فيه.

وأضاف أنه سيتعين على البنوك أيضًا تقديم 50٪ من النقد الأجنبي الذي تحصل عليه من المصدرين أو التحويلات المالية أو وكالات المساعدات إلى البنك المركزي بدلا من 30 %.

وبلغ التضخم السنوي في إثيوبيا 26.4 % في يوليو الماضي وهي أسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وظل المعدل فوق أو قرب 20 % طوال العام الحالي، متحديا مساعي الحكومة لكبحه.

وقال ديجافي أمس الثلاثاء "تهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليص الأموال المتداولة في الاقتصاد"، مضيفا "كنا بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بسبب ارتفاع ضغط التضخم في البلاد".

ويخطط البنك المركزي لمنح المقرضين ما يعادل العملة المحلية من الأموال الأجنبية التي يحولونها. كما طُلب من البنوك تخصيص 1٪ من محافظ قروضها لشراء الديون الصادرة عن بنك التنمية الإثيوبي المملوك للحكومة.

وتأتي التوجيهات في الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا إلى إعادة هيكلة بعض ديونها الخارجية وسط التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا والأزمات السياسية المحلية. 

اثيوبيا الجزائر السفارة كورونا اخبار العالم

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار يستعرض أبرز إنجازات الوزارة والوضع السياحي الراهن في ندوة لحزب مستقبل وطن

دراسات الأسبوع.. هكذا تؤثر أمراض الكلى على القلب.. وضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا لهذا السبب .. واحذر النظام النباتي للأطفال

وزارة الهجرة.. 6 سنوات في مسابقة مع الزمن لتحقيق الإنجازات

حظك اليوم الثلاثاء 8/6/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

محمد معيط: مصر تعطي زيادة في الرواتب حاليا أعلى من نسبة التضخم

الرياضة "أمن قومى" 7 سنوات من الإنجازات والثورة الإنشائية غير المسبوقة فى حكم الرئيس السيسي..شاهد

علي جمعة: على كل مسلم التمسك بهذا الدستور

ستلمسها الأجيال القادمة بكل فخر..نواب: اهتمام السيسي بـ الصحة غير مسبوق.. ومبادراته أنقذت المصريين من أخطار داهمتهم لعقود.. وما تم في عهده من إنجازات دليل على قراءته للمشهد الطبي ومقتضيات الأمن القومي

ترشيحاتنا

بالتقسيط .. ننشر تفاصيل مصروفات المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2021/2022

ضربة البداية.. خبراء يكشفون حظوظ منتخب مصر أمام أنجولا فى غياب محمد صلاح

نيجيريا بين حصار بوكو حرام و داعش | من ينقذ قلب أفريقيا الدافئ

إسرائيل: اعتزام بايدن فتح القنصلية الأمريكية بالقدس للفلسطينيين "فكرة سيئة"‎‎

صندوق تطوير التعليم يبحث تقديم منح دراسية للطلاب الأوائل بالمجمعات التكنولوجية

كبير حكام أفريقيا يدير مباراة مصر والجابون في تصفيات المونديال

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

صداع فى رأس البدري .. 5 لاعبين يعمقون جراح المنتخب قبل مواجهة أنجولا

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد بطيء وأرشح 3 لاعبين لتعويض غياب صلاح أمام أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

ads

فيديو

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تحارب الإنيميا.. وزارة الصحة تعدد مزايا التغذية المدرسية الجديدة

فيديوجراف.. أخطر من كورونا.. تفشي فيروس جديد مجهول في الهند

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ