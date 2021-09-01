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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش خطة رصف الطرق منتهية المرافق في أشمون والشهداء

صدى البلد

ناقش  اليوم  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية  الموقف الحالي للطرق  التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بها بمركزي أشمون والشهداء وذلك للبدء في رصفها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  لتطوير واجهة الريف المصري  وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورؤساء مركزي أشمون والشهداء ومدير عام غاز مصر ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مديرية الطرق ومدير الشركة المصرية للاتصالات ومدير إدارة التخطيط والمتابعة.


وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الترفيق وإعداد تقرير بكافة الطرق التي تم الانتهاء من إدخال المرافق بها من حيث الصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات تمهيداً للبدء في خطة الرصف لربط القرى بالطرق الرئيسية ، كما تم مناقشة نسب تنفيذ توصيل المرافق بنطاق مركزي الشهداء وأشمون ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  ، مشدداً بتذليل المعوقات لسرعة الإنجاز وزيادة نسب تنفيذ الأعمال خلال مدة زمنية قصيرة .


 شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، كون المبادرة مشروع قومي وحيوي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى  الخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

محافظ المنوفية المنوفية حياة كريمة اخبار المحافظات رصف الطرق

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