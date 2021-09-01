محافظ كفر الشيخ يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة.. صور

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ بمناسبة حصول المديرية على المركز الأول على مستوى قطاع الدلتا ودرع التميز لوزارة الشباب.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ثمن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ دور مؤسسة الشباب والرياضة المتميز في تطوير قدرات الشباب وتقديم البرامج الثقافية والتطوعية وتنمية الوعي لديهم جانبا إلى جنب الأنشطة الرياضية التي تؤسس لبناء جيل من النشء والشباب قادر على القيادة، مهنئاً مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ على الحصول على درع التميز والفوز بالمركز الأول على مستوى إقليم الدلتا.

جاء ذلك التكريم بعد أيام من مهرجان دوري التميز الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة بنادي النادي بالسادس من أكتوبر وقد شهد الحفل تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ضمن أفضل 6 مديري مديريات على مستوى الجمهورية، كما تم تكريم مدير إدارة التخطيط ومدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية كذلك مدير إدارة شباب قلين، مدير مركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوة، مدير مركز شباب بيلا.

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