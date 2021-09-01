عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة.. صور

محافظ كفر الشيخ يكرم
محافظ كفر الشيخ يكرم وكيل وزارة الشباب

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ بمناسبة حصول المديرية على المركز الأول على مستوى قطاع الدلتا ودرع التميز لوزارة الشباب.

«صحة كفر الشيخ» تفتتح دورة تدريبية لإدارة الأزمات والكوارث.. صور

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم في كفر الشيخ

 جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ثمن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ دور مؤسسة الشباب والرياضة المتميز في تطوير قدرات الشباب وتقديم البرامج الثقافية والتطوعية وتنمية الوعي لديهم جانبا إلى جنب الأنشطة الرياضية التي تؤسس لبناء جيل من النشء والشباب قادر على القيادة، مهنئاً مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ على الحصول على درع التميز والفوز بالمركز الأول على مستوى إقليم الدلتا.

جاء ذلك التكريم بعد أيام من مهرجان دوري التميز الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة بنادي النادي بالسادس من أكتوبر وقد شهد الحفل تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ضمن أفضل 6 مديري مديريات على مستوى الجمهورية، كما تم تكريم مدير إدارة التخطيط ومدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية كذلك مدير إدارة شباب قلين، مدير مركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوة، مدير مركز شباب بيلا.

IMG-20210901-WA0048
IMG-20210901-WA0048
IMG-20210901-WA0049
IMG-20210901-WA0049
IMG-20210901-WA0047
IMG-20210901-WA0047
IMG-20210901-WA0046
IMG-20210901-WA0046
IMG-20210901-WA0045
IMG-20210901-WA0045
وزير الشباب كفر الشيخ الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

موضوعات متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم في كفر الشيخ

بدء إنشاء 13 ألف وحدة سكنية و8 أبراج أيقونية بكفر الشيخ| صور

مثله الأعلى بيج رامي.. «نادر الشرقاوي» نموذج مشرف في كمال الأجسام| شاهد

«صحة كفر الشيخ» تفتتح دورة تدريبية لإدارة الأزمات والكوارث.. صور

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يوزع 300 كرتونة مواد غذائية ولحوم بمركز مطوبس

محافظ كفر الشيخ يتابع نقل حالتين من مصابي كرة السرعة للمستشفى الجامعي

لخدمة 180 قرية.. محافظ كفرالشيخ يناقش الخطة الاستثمارية لمشروع تطهير «كتشنر»

هبوط أرضي في طريق الحصفة بـ كفر الشيخ.. ومجلس المدينة يتدخل

ترشيحاتنا

عاطف موجود؟.. حكاية سيارة جيب كانت وراء انطلاق نجومية أحمد حلمي في الناظر | صور

بالملح .. دجال يقضي على حياة سيدة لهذا السبب

أشرف صبحي: مضمار الدراجات إنجاز جديد في الرياضة المصرية

الصين تدعو لتحقيق دولي عاجل في جرائم أمريكا بـ أفغانستان.. تفاصيل

آخرهم مصطفى بسيط .. موضة "أغانى المهرجانات" تجذب نجوم الفن

مرحبا بكم في مصر|عزام: بطولة مضمار الدراجات تشهد إنجازًا على أرض الكنانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس المتهمة بتسهيل سرقة الشقق السكنية بشبرا الخيمة فى القليوبية

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

رسميا .. سموحة يضم بيكهام من النادي الأهلي

حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة انجولا

إصابة طفلة صدمتها سياره أثناء عبورها الطريق بإحدى قرى السنبلاوين

قرار عاجل من الحكومة بشأن السيارات منتهية التراخيص المتروكة بالشوارع

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في مزرعة دواجن بمركز ميت غمر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ