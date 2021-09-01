السفير المصري بجوبا يبحث مع وزيرة الثقافة بجنوب السودان تعزيز التعاون

بحث الدكتور محمد قدح سفير مصر لدى جنوب السودان، مع وزيرة الثقافة الجنوب سودانية نادية أروب، مقترحات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الثقافة والفنون.



ذكر بيان وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن السفير أهدى شحنة من الكتب المقدمة من وزارة الثقافة المصرية إلي نظيرتها بجنوب السودان.



قال السفير محمد قدح - خلال اللقاء - أن الكتب المهداة تضم مجموعة إصدارات للمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن عدد من الأفلام الروائية، مضيفًا أنه سيتم تقديم سلسلة أخرى من إصدارات المركز القومي للترجمة قريبًا.



من جانبها، ثمنت وزيرة الثقافة الجنوب سودانية العلاقات التي تربط البلدين، والدعم المصري لقطاع الثقافة في جنوب السودان، موجهة الشكر لوزارة الثقافة المصرية على المواد المهداة.

وأضافت أن جوبا بصدد تنظيم المهرجان الأول للثقافة والسلام قريبًا، معربة عن تطلعها لمشاركة الجانب المصري في المهرجان.