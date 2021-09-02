سوباروا تكشف عن سولتيرا موديل 2023.. كهربائية بالكامل | صور

كشفت سوبارو موتورز اليابانية عن المزيد من الصور التشويقية لسيارتها الكهربائية بالكامل سولتيرا موديل 2023، والتي تظهر لمحات من المظهر الخارجي للسيارة، مع نظرة خاطفة على المقصورة الداخلية.

وتبدو السيارة الكهربائية الأولى للشركة شبيهة لتويوتا bZ4X ، والتي ستشترك معها في النظام الأساسي ومجموعة نقل الحركة، كما أعلنت عملاقة الصناعة اليابانية أن سولتيرا ستصل إلى الولايات المتحدة في منتصف عام 2022.

وفقًا لموقع "كار آند درايفر"، ستشارك سوباروا في مهرجان الهوس والجنون بالسيارات الكهربائية من خلال سولتيرا، لتنضم بذلك إلى أسطول السيارات الكهربائية الجديدة المتوقع طرحها في الأسواق قريبًا، وكلمة Solterra من اللغة اللاتينية وتجمع بين كلمتين "الشمس" والأرض" وتهدف من الاسم الجديد للتأكيد على أن السولتيرا صديقة للبيئة وتناسب العصر الجديد.

تشترك سوبارو سولتيرا 2023 في منصتها مع سيارة تويوتا bZ4X التي تم الكشف عنها مؤخرًا كجزء من مشروع مشترك بين شركتي صناعة السيارات، و تبدو مصابيحها الأمامية مشابهة لتويوتا، كما رجح الموقع المختص بالسيارات أن تكون نسخة سوبارو بنفس حجم تويوتا، وهي من فئة سيارات الكروس أوفر تجمع بين الهاتشباك وبين الرياضية متعددة الأغراض SUV، لتكون من نفس طرازات RAV4 و فورستر.

تحفظت سوباروا عن إعلان تفاصيل أخرى خاصة بـ سولتيرا، بينما المعلومات الوحيدة المتاحة حول مجموعة نقل الحركة حتى الآن، هي أن سولنيرا ستحتوي على نظام دفع رباعي قياسي، مما يرجخ كفة امتلاكها امحركات كهربائية أمامية وخلفية.

كذلك سعة البطارية غير معروفة أيضًا، لكن من المرجح أنها لن تقل عن 250 ميلاً في الشحنة الواحدة، لتكون قادرة على المنافسة مع الموديلات الأخرى في هذه الفئة مثل VW ID.4 و Ford Mustangو Mach-E.