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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لهواة الفلك.. تعرف على أهم الظواهر الفلكية في سبتمبر

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

يوجد بشهر سبتمبر العديد من   الظواهر الفلكية والجيوفيزيقية الهامة ، و جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث أن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

 

ٱهم الأحداث الفلكية لشهر سبتمبر 2021.

4 سبتمبر

اقتران هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان، يمكن مشاهدة هذا الاقتران باتجاة الشرق في الثالثة صباحا وحتى شروق الشمس، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الامر استخدام نظارة معظمة او تلسكوب صغير.

5 سبتمبر

اقتران كوكب الزهرة مع نجم السنبلة (سبيكا) الموجود في برج العذراء، يمكن مشاهدة هذا الاقتران باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروب المشهد في الثامنة إلا الربع مساء تقريبا، وذلك لمدة ثلاثة ايام متتالية هي 4 ، 5 ، 6 سبتمبر.

7 سبتمبر - القمر الجديد (محاق سبتمبر)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم، حيث يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

14 سبتمبر - نبتون في المقابلة مع الشمس

سيكون الكوكب الأزرق البعيد نبتون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير نبتون، علما بأنه يُرى كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها.

14 سبتمبر - عطارد في أكبر استطالة

يكون كوكب عطارد في أكبر استطالة شرقية له تبلغ 26.8 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

16 -17 -18 سبتمبر

اقتران القمر مع زحل والمشترى حيث يترائى الثلاثة أجرام متقاربين لمدة ثلاثة ليالي متتالية باتجاة الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس مباشرة وحتى الثانية والنصف من فجر اليوم التالي، إلا أن القمر يكون اقرب الى كوكب زحل يوم 16 سبتمبر، كما يكون أقرب الى كوكب المشتري يوم 18 سبتمبر.

21 سبتمبر - اكتمال القمر (بدر سبتمبر)

يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 20 الي 22 سبتمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 21 سبتمبر، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام.. كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم Harvest Moon اي البدر الذي يحدث قبل وقت الاعتدال الخريفي.

22 سبتمبر - الاعتدال الخريفي

يحدث ذروة الاعتدال الخريفي لهذا العام في هذا اليوم حيث تكون الشمس عمودية مباشرة على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية، علما بان الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي ، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء) ، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار ، وان مسار حركة الشمس في السماء يميل جنوبا.

كسوف الشمس شروق الشمس النجوم قمر الفلكي الظواهر الفلكية كوكب الزهرة هواة الفلك الحشد النجمي خلية النحل كوكب عطارد سبتمبر 2021

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