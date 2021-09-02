أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس للصحة يعلن دخول البلاد فى الموجة الرابعة لـ كورونا وطفل المحلة يروي اللحظات المؤلمة بعد اختطافه

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات نرصدها أبرزها خلال التقرير التالي:

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، حقيقة دخول مصر في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، مؤكدا أن نسبة الإصابات بـ فيروس كورونا في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عوض تاج الدين، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، تخطينا الـ 200 حالة يوميا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا.

الري: إحالة المخالفين والمتعدين على نهر النيل لـ المحاكمات العسكرية |فيديو







قال دكتور أيمن نور، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، بدأنا حملة منذ عام 2015 لإنقاذ نهر النيل من التعديات ، وبعدها حملة كبرى مع أجهزة المحليات والشرطة بعام 2017 لمنع حدوث أي تعدٍ.



وأضاف نور خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” قرار مجلس الوزراء الذي صدر 2020 والذي بمضمونه إحالة المخالفين ومن يتعدى على نهر النيل للمحاكمة العسكرية.

فاكرهم بيهزروا..طفل المحلة يروي اللحظات المؤلمة بعد اختطافه





روى الطفل زياد، تفاصيل اختطافه في المحلة الكبرى، وكيف تعامل أفراد العصابة معه خلال احتجازه.



وقال الطفل زياد، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 «كنت مع والدتي بنفتح المحل، وفجأة العربية وقفت وأحد الخاطفين قالي لو اتكملت هضربك بالمسدس»، مضيفا «قولت له لو راجل اضربني حالا».



وأشار الطفل زياد، إلى أن المختطفين كانوا 3 رجال داخل السيارة التي استمرت في السير لمدة ساعة، موضحا أن المختطفين وضعوا فوقه «جلابية» كي يحجبون عنه الرؤية، ثم وضعوا عصابة على عينه.

يتباهون بجهلهم| هاني شاكر يوجه نقدا لاذعا لـ حفلات مهرجانات الساحل "فيديو"





انتقد الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب المهن الموسيقية، حفلات الساحل، قائلا: ما يحدث في الساحل الآن لا يصدقه عقل، متابعا:" حفلات الساحل خرجت عن المعقول والمنطق.



وأكمل هاني شاكر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، : عند مقارنة حفلات الساحل بـ حفلات القلعة أشعر بـ حالة استغراب، مسترسلا:" رواد الساحل يساهمون في نشر أغاني المهرجانات".



وأضاف، مغنو المهرجانات يتباهون بجهلهم.. متابعا:" مش عارف الفن هيوصل لـ فين بعد كدا".

البترول : توصيل الغاز الطبيعي لـ 1413 قرية ضمن مبادرة حياه كريمة

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن “حياة كريمة” مبادرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطن، مؤكدا أنه من ضمن الخدمات التي ستقدم وصيل الغاز الطبيعي للمنازل.



وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، هناك تعاون بين التخطيط والبترول من اجل العمل على توصيل الغاز لـ 1413 قرية بتلكلفة 17 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم التوصيل لـ 1400 .

إنتاج أقمار صناعية بـ أياد مصرية| أحمد يوسف يكشف تفاصيل المدينة الفضائية





قال المهندس أحمد يوسف،رئيس المجموعة الفنية للأقمار الصناعية ، المدينة الفضائية العالمية التي تقع على مساحة 123 فدانا، إنها أسست لتكون المركز التخصصي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، في مجال تجميع الأقمار الصناعية.



وأضاف يوسف خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أن المدينة ستضم 23 مبنى، مشيرا إلى أن هذا المركز يستهدف أيضا إنتاج أقمار صناعية بـ أياد مصرية خالصة، وخدمة عدد من المشروعات القومية المصرية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية.

نحتل المركز الثالث.. وزير الاتصالات يكشف إنجازات الدولة لزيادة سرعة الإنترنت





أجاب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سؤال "هل أنت راضٍ على سرعة الإنترنت فى مصر"، قائلا إن مصر قبل 2019 كانت تحتل الترتيب الـ 40 على مستوى أفريقيا فى سرعة الإنترنت.



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة بدأت فى رفع شبكات الإنترنت من خلال خطة تم وضعها فى 2019.

وأشار إلى أن مصر انتقلت من المركز الـ 40 على مستوى إفريقيا لـ المركز الثالث، وهذا الأمر مميز للغاية.

3000 فرصة عمل.. وزير الإتصالات يعلن خبرا سارا عن توظيف الشباب





قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن افتتاح فرع لـ شركة أمازون فى مصر، يؤكد أن مصر مقصد لـ الشركات العالمية، ومصر بـ شبابها قادرة على جذب استثمارات ضخمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هذه الشركة توفر 3000 فرصة عمل، للشباب.

ولفت إلى أنه سعيد بهذا الأمر وتوفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب.

مستشار وزير الآثار: مصر المقصد الأول في السياحة الثقافية

قال الدكتور خالد شريف، مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إنه يتم تطوير موقع الوزارة الرسمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ للتسهيل على شركات السياحة، والتعرف على الخدمات المقدمة.

وأضاف “شريف”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أن موقع الترويج للسياحة المصرية يستهدف السائح الذي يبحث عن النشاط، مشيرا إلى الوزارة تخاطب السائحين من خلال الموقع.

الأمم المتحدة : تغير المناخ بالشرق الأوسط الأكثر مأساة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها ازدياد عدد الكوارث الناجمة عن رداءة الطقس أو المناخ على نحو كبير على مدى السنوات الخمسين الماضية وتسبب في مزيد من الأضرار لكن عدد الوفيات تراجع بفضل تحسن أنظمة الإنذار، وفق ما أفاد تقرير عرضته الأمم المتحدة.

وبناء على أطلس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي يحصي عدد الوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية والهيدرولوجية الشديدة من 1970 إلى 2019، فقد تضاعفت هذه الكوارث خمس مرات خلال هذه الفترة.

مو.. ظهور متحور جديد لـ كورونا يقاوم اللقاحات | تفاصيل





عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن متحور جديد لـ فيروس كورونا يدعى " مو " ظهر في كولومبيا .

وأوضح التقرير أن المتحور الجديد مقاوم للقاحات كورونا ويثير قلق منظمة الصحة العالمية بعد مؤشرات احتوائه على طفرات جينية قادرة على التصدي للقاحات ومقاومتها .

أسامة عباس: أشكر مروجي الشائعات لأنهم ذكروا الناس بي





علق الفنان أسامة عباس، على الشائعات التي نالت منه خلال الفترة الأخيرة، قائلا «أشكر مروجي الشائعات لأنهم ذكروا الناس بي رغم قراري بالتوقف عن العمل منذ سنتين».



وأضاف أسامة عباس، في مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أنه توقفت عن العمل الفني لأن ما يعرض عليه شيء صعب.



وأوضح الفنان أسامة عباس، أنه عرض عليه أعمال ويقال له أنها من بطولة فنانين لا يعرفهم، وشعر أن الخطأ لديه ولأنه تخلف عن السياق، متابعا أنه توقفت عن قبول أعمال منذ سنين بسبب ضعف ما يتم عرضه.