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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وشهية.. طريقة عمل برجر البطاطس

برجر البطاطس
برجر البطاطس

برج البطاطس من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأطفالك أو ضيوفك على وجبة العشاء، كما يتميز برج البطاطس بأنه من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

 

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل برج البطاطس في المنزل بأسهل الخطوات.

 

 

مقادير برجر البطاطس


بطاطس  مسلوقة

بيضة 

نشا 

بقسماط 

ملح وفلفل 

بودرهً ثوم 

بودرة بصل 

بابريكا 

كزبرة جافة

 7 بهارات 

كورن فليكس مفروم 

زيت نباتي 

جبنة سلايز 

خس 

آيس بيرج 

شرائح طماطم 

مايونيز 

كاتشاب 

مستردة 

خيار مخلل 

خبز كيزر 


طريقة تحضير برجر البطاطس


- تخلط البطاطس المهروسة مع التوابل

- يضاف النشا والبيضة المخفوقة مع الملح والفلفل الأسود والقليل من الخل والبقسماط ويقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام متماسك

- يشكل الخليط أقراص ويوضع في الفريزر لمدة ¼ ساعة أو حتى يتماسك

- يخلط البيض مع التوابل

- يخلط النشا مع ماء سلق البطاطس ويضاف لخليط البيض

- يقلب البرجر في خليط البيض والنشا

- ثم في خليط البقسماط المخلوط مع الكورن فليكس المفروم

- ترص على ورق زبدة وترش بالزيت وتوضع ف الفرن حوالي 15 دقيقة حتى تمام النضج

- يدهن الخبز بالمايونيز

- يقدم البرجر مع الخبز والخس والطماطم والمايونيز والكاتشاب والمستردة وشرائح الجبنة والخيار المخلل

 

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