العلماء يكتشفون مكونًا جديدًا للعدوى مسؤول عن وفيات كورونا

بينما تستمر اللقاحات في إضعاف موطئ قدم فيروس كورونا، فإن منع النتائج المميتة للمرضى الذين يعانون من مرض شديد لا يزال أمرًا بعيدًا عن الباحثين، ومع ذلك، اكتشف العلماء الآن عنصرًا رئيسيًا جديدًا يعتقدون أنه يمكن أن يحدد نتيجة المرض.

ودعت منظمة الصحة العالمية تدعو إلى اتخاذ إجراءات مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

تعمل اللقاحات التي تم نشرها ضد الفيروس على تقليل عدد الحالات بنجاح، ومع ذلك، فإن وفيات المستشفيات التي تشمل مرضى COVID-19 آخذة في الارتفاع مرة أخرى، مما يزيد المخاوف بشأن الفعالية طويلة المدى لتدابير السلامة الحالية، مع استمرار الباحثين في التحقيق في الطبيعة المميتة للفيروس، حددوا عنصرًا رئيسيًا يعتقدون أنه يمكن أن يلقي ضوءًا جديدًا على الأمر، ويمهد الطريق لإجراءات وقائية جديدة.

سبب وفاة مرضى كورونا



وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ماتوا بفيروس كوفيد -19 كان لديهم في المتوسط ​​10 أضعاف كمية الحمل الفيروسي في مجاريهم التنفسية، مقارنة بالمرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين نجوا من مرضهم.

حذر الباحثون من أن هذا قد يكون بسبب العلاج المتكرر للمضادات الحيوية للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، عمران سليمان، الأستاذ المساعد في قسم الطب في جامعة نيويورك لانغون: "تشير نتائجنا إلى أن فشل الجسم في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الفيروسات التي تصيب الرئتين هو استجابة كبيرة لوفيات COVID-19 في الوباء".

كان الباحثون قد جادلوا في السابق بأن الالتهابات المتزامنة ، مثل الالتهاب الرئوي الجرثومي أو المبالغة في رد فعل نظام الدفاع المناعي للجسم، يمكن أن تفسر زيادة خطر الوفاة.

شعر الفريق بضرورة توضيح دور العدوى الثانوية ومجموعات الخلايا المناعية والأحمال الفيروسية في وفيات COVID-19 ، وفقًا للمؤلف الرئيسي.

من أجل القيام بذلك، قاموا بجمع عينات بكتيرية وفطرية من رئتي 589 رجلاً وامرأة تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بـ COVID-19 الذين احتاجوا إلى تهوية ميكانيكية.

تم أيضًا تضمين مجموعة فرعية من 142 مريضًا تلقوا إجراءً لتنظيف ممراتهم الهوائية في التحليل.

راقب الباحثون كمية الفيروس الموجود داخل المسالك الهوائية لتحديد الميكروبات الموجودة، ومسح نوع الخلايا والمركبات المناعية الموجودة، ومع ذلك، لم يشر الدليل إلى أن العدوى الثانوية هي سبب الوفاة ، وفقًا للفريق.

أظهرت النتائج أن المرضى الذين ماتوا كان لديهم في المتوسط ​​إنتاج أقل بنسبة 50 في المائة من مادة كيميائية مناعية تستهدف الفيروس، مقارنة بالمرضى الذين نجوا من المرض.

تتكون هذه المادة الكيميائية المناعية المزعومة أساسًا من بروتينات مخصصة تشكل جزءًا من الاستجابة المناعية التكيفية للجسم.

قال كبير مؤلفي الدراسة ليوبولدو سيغال: “تشير هذه النتائج إلى أن مشكلة في جهاز المناعة التكيفي تمنعه ​​من مكافحة فيروس كورونا بشكل فعال، إذا تمكنا من تحديد مصدر هذه المشكلة ، فقد نتمكن من إيجاد علاج فعال يعمل من خلال تعزيز دفاعات الجسم ".

تأتي النتائج في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام الرسمية الأخيرة أن الفيروس يودي بحياة 100 شخص يوميًا في المتوسط ​​في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وجد العلماء والأكاديميون الذين يحققون في ملفات الأشخاص الذين استسلموا للفيروس أنه على الرغم من الإصابة بـ Covid بمعدلات مماثلة نسبيًا، لا يزال الرجال يموتون أكثر من النساء.

ومع ذلك، فإن خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من COVID-19 لا يزال منخفضًا للغاية لدى الأطفال والمراهقين.

أشار كبار المسئولين في منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى ركود معدلات التطعيم في البلدان الفقيرة كواحدة من القوى الدافعة وراء وفيات COVID-19.

وقال هانز كلوج، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا: "في الأسبوع الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 100 في المائة في عدد الوفيات في المنطقة - يتوقع أحد التوقعات الموثوقة 236000 حالة وفاة في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر".

وقال كلوج إن العدد الكبير من حالات الإصابة بالفيروس يمكن أن يعزى إلى نوع دلتا الأكثر قابلية للانتقال، وهو "تخفيف مبالغ فيه" للقيود والإجراءات وزيادة في السفر الصيفي.