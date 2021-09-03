فورد تطلق الـ "رينجير سبلاش" موديل 2022 بألوان تعيد حقبة التسعينات

تستعد شركة فورد موتورز الأمريكية لإصدار نسختها الجديدة من فورد رينجر سبلاش موديل 2022 بتشكيلة من الألوان تشمل اللون البرتقالي التي سبق واستخدمته في تسعينيات القرن الماضي، ولكن في صورة أكثر عصرية وحداثة، بحيث تعيد للمشتري أجواء الزمن الجميل، فورد رينجر من فئة شاحنات البيك أب تحتوي على كل ما تريده من شاحنة صغيرة الحجم.

وفقًا لـموقع "كار آند درايفر"، اللون البرتقالي الفاقع الجديد تكلفته 1,495 دولارًا إضافيًا في الاسواق الأمريكية وستوفر اللون البرتقالي الجديد في طرازات الـXTL و لاريات ذات الأربع أبواب، وسيتوافر البرتقالي الفاقع أيضًا مع حزمة اكسسوارات الـFX4 والـFX2 التي تجعل الطرازات مجهزة بشكل خاص للسير في الطرقات الوعرة والغير معبدة.

تضيف حزمة الـ"سبلاش"، تمازج بين اللون البرتقالي وبين الحواف السوداء لتضفي على البيك أب مظهر مميز، مع عجلات الألومنيوم مقاس 18 بوصة "أنف الشبكة الهوائية" كما تسميها فورد موتورز أي العلامة التجارية الموجوة على الشبكة الأمامية، مطلية باللون البرتقالي لتتناقض مع الشبكة الهوائية السوداء، وألون الأسود في المصدات وأغطية المرايا الجانبية، وفتحات الرفارف.

تتميز الفورد رينجير بمقصورة داخلية مريحة ومقاعد رياضية وخياطة بها تمازج وتباين في الألوان بين البرتقالي ولون الكربون. الخيوط البرتقالية الفاقعة تزين أيضًا عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة وفرامل الانتظار كما تضيف طرازات Lariat ذات الفئة السعرية الأعلى خياطة برتقالية اللون على مساند الأذرع ولوحة عدادات السيارة.