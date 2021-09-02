أمطار بعدة محافظات وانكسار الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، موجة أمطار على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة على مدار الساعات القادمة، يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم الانحاء.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية، أن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الارصاد، فإن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون معتدل خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون هناك نشاط للرياح، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فرات متقطعة، أما عن مناطق سقوط الأمطار تكون خفيفة على جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد وعلى فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، على محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25.

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28.

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 26.

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 28.

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.