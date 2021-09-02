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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. جمعية القلب الأمريكية تعتمد مركز تدريب الإنعاش الرئوي

صدى البلد

أعلن د. محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن إصدار جمعية القلب الأمريكية شهادة اعتماد دولية لمركز تدريب الانعاش القلبي الرئوى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ليصبح بذلك أكبر مركز قائم في مصر من حيث التجهيزات  والمدربين المعتمدين.

وأوضح السودة، أن المركز تم تجهيزه طبقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية بتكلفة اجمالية بلغت ٥ ملايين جنيه، مما جعله مؤهل للحصول على هذا الإعتماد الدولى.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المركز مجهز بعدد من المانيكانات والمحاكيات ومساعدات التدريب تفوق تجهيزات أي من المراكز المماثلة، ويتميز بمساحة كبيرة تتيح الإلتزام التام بمعايير التباعد والإجراءات الاحترازية أثناء التدريب.

وقال د. هاني الشهيدى، مدير مركز الانعاش القلبي الرئوى، إن المركز ينظم الدورات التدريبية المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية لإعداد المدربين المعتمدين دوليا علي الانعاش القلبي الرئوى، بالإضافة إلى دورات تدريبية لمستويات الإنعاش القلبي الرئوى الأساسي والمستوى المتقدم ، ليس فقط للأطباء والعاملين بالمجالات الصحيه ، ولكن لجميع الفئات.

وأضاف أن التدريب على الإنعاش القلبى الرئوى أصبح ضرورة ملحة للجميع، لما له من أهمية في انقاذ الحياة، لافتا إلى واقعة كابتن منتخب كره القدم الدانماركى إريكسون والذى تم انقاذ حياته داخل الملعب نظرا للتدريب الجيد لزملاؤه اللاعبين على الإنعاش القلبي.


 

الدورات التدريبية المستشفيات المعاهد التعليمية الصحة والسكان معهد القلب جمعية القلب الأمريكية خدمة معهد القلب القومي الإنعاش القلبي الرئوي

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