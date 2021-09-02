دعم مستشفى السنبلاوين في الدقهلية بتانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بـ الدقهلية فى تصريحات له اليوم عن توريد وتركيب تانك أكسجين بسعة 6 الاف لتر بنحو مليون و40 ألف جنيه تبرع من المجتمع المدني لدعم مستشفى السنبلاوين العام.

وأشار الى أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى السنبلاوين العام لتقديم خدمة طبية افضل للمرضى وخاصة مرضى فيروس كورونا والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها وفي اطار اهتمام الدولة ومؤسساتها بمواجهة ومجابهة جائحة كورونا ورفع كفاءة المستشفيات.

وأضاف انه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية وكذا حل مشكلة نقص ضغط الاكسجين.



كما وجه الشكر للمجتمع المدني المساهم في هذا العمل العظيم مضيفا ان مستشفى السنبلاوين بها تانك اكسجين بسعة 6 الاف لتر ومع توريد التانك الإضافي سيتم القضاء تمامآ على مشكلة نقص الأكسجين .

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