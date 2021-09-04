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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

787 ألف جرعة.. كيفية الحصول علي لقاح جونسون المخصص للمسافرين

لقاح جونسون اند جونسون
لقاح جونسون اند جونسون - لاغراض السفر

تستقبل وزارة الصحة والسكان، غدا السبت الشحنة الثانية من لقاح جونسون اند جونسون، باجمالي عدد جرعات 787200 الف جرعة، مخصصة للمسافرين.

وصول الدفعة الاولي٢٦١,٦٠٠ ألف جرعة من لقاح جونسون اند جونسون

وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن وصول ٢٦١,٦٠٠ جرعة من لقاح جونسون اند جونسون، بالدفعة الاولي، الي مطار القاهرة الدولي، يوم  9  اغسطس ٢٠٢١ وذلك ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها حيث سيتم وصول باقى الجرعات علي دفعات خلال الفترة المقبلة.

اليوم.. وصول الدفعة الثانية  ٥٢٥,٦٠٠ جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد، عن ترقب وصول الدفعة الثانية عدد ٥٢٥,٦٠٠ جرعة من لقاح جونسون اند جونسون مساء  اليوم السبت الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢١.

وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و توفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصرى.

لقاح جونسون اند جونسون

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل للمسافرين للحصول علي لقاح فيروس كورونا بغرض السفر، والمخصص لهم لقاحات جونسون اند جونسون، واسترازينكا، وفايزر وغيرها من اللقاحات.

الصحة تحدد 3 فئات لتلقيهم لقاح كورونا لأغراض السفر 

وحددت الصحة، المواطنين المعنين بأغراض السفر، موضحة أن الفئات ذات الأولوية للحصول على الجرعات هم المسافرين لأغراض (العمل بالخارج، أو العلاج بالخارج، أو الدراسة بالخارج سواء تعليم جامعي أو ما بعد الجامعي) وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

و في حالة تلقي اللقاح مسبقًا وهناك رغبة في الحصول على جرعات تنشيطية لأغراض السفر، يتم التسجيل عن طريق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة وإمدادها بالبيانات المطلوبة.

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وبالنسبة لتطعيم المسافرين لأغراض التعليم والمنح والبعثات الدراسية بالخارج يتم توفير التطعيم من خلال مركز تلقي اللقاحات المخصص لهذا الشأن بمقر البعثات للخارج التابع لوزارة التعليم العالي بحي السفارات بمنطقة مدينة نصر، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان مركزًا للتطعيم بذلك المقر للتسهيل على المسافرين لأغراض السفر، بعد حصولهم على تصريح الدراسة بالخارج.

وبالنسبة للمواطنين المسافرين لأغراض العلاج بالخارج يمكنهم أيضًا التقدم بطلب رسمي موثق بمركز خدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وستتم عليه التطعيم في اقل من 48 ساعه.

وأوضحت الوزارة الخطوات كالتالي:

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني، الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح من خلال هذا الرابط .

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة، واختيار تطعيم بغرض السفر.

 

اختيار تطعيم بغرض السفر

 

اختيار تطعيم بغرض السفر

ـ تسجيل البيانات الأساسية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، القسم أوالمركز الذى يرغب المتقدم بالحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.

 

ـ  التأكيد أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتس آب.

ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

ـ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.

ـ في حالة كبار السن، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

ـ قراءة الإقرارات جيدًا، والموافقة عليها.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل، من أجل الحصول على اللقاح.

-متابعة رسائل الهاتف المحمول الخاص بالتسجيل، لحين وصول رساله تحتوي علي رقم التسجيل ومكان تلقي اللقاح والموعد

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

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