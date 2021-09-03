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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب جريمة قتل.. الصلح خير بين أهالي قريتين بالمنيا

جلسة صلح بين أهالي
جلسة صلح بين أهالي القايات وطنبدى بالمنيا

تمكنت لجنة المصالحات العرفية بالتنسيق مع عمد ومشايخ البلاد وكبار روؤس العائلات والأجهزة الأمنية شمال المنيا، في عقد جلسة صلح بين عائلتين بقرية القايات بمركز العدوة وقرية طنبدي بمركز مغاغة شمال المنيا، في إعقاب قيام أحد الأشخاص بقتل طالب للحصول على مبالغ مالية كانت بحوزته، ومقتل الجاني خلال أيام من الواقعة الأولي، أثناء العمل بأحدي المزارع بالنوبارية بطريق اسكندريه الصحراوي.


انعقدت جلسة الصلح بمنزل العمدة ياسر مختار أيوب بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة، بحضور عمد ومشايخ البلاد وروس العائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتقدمهم النائب محمد عبد الحفيظ وممثلين من الطرفين، حيث اقر الجميع التصالح، ووقعوا على محضر تصالح وتراضي بين الجانبين، يتضمن شرط جزائي مليون جنيه، لمن يخالف بنود الصلح.

كما تنازل الطرف الأول أبناء «قرية القايات» عن حقوقهم الأدبية والمادية، لنزع فتيل الفتنة، والثأر بين الجانبين، وحقن الدماء، وكرامة للمشاركين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمد ومشايخ البلاد وكبار رؤوس العائلات المشاركة بالصلاح.

كانت منطقة النوبارية بطريق الإسكندرية قد شهدت جريمة قتل عندما قام أحد العمال بقتل طالب يعمل بأحدي المزارع للاستيلاء على مبلغ مالي بتهشيم رأسه، وقد تم الثأر من المتهم خلال 4 أيام فقط من ارتكاب الجريمة.

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