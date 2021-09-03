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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ كورونا منذ بدء الموجة الثالثة

صدى البلد

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومواجهة كورونا في اليمن، الجمعة، تسجيل أعلى نسبة وفيات بالجائحة خلال الموجة الثالثة من الوباء.

وبحسب وسائل إعلام قالت اللجنة في نشرتها اليومية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة في 3 محافظات يمنية، بالإضافة إلى تسجيل 67 إصابة مؤكدة بكورونا.

وتوزعت حالات الوفاة بواقع 22 حالة في محافظة عدن، وأربع وفيات بمحافظة حضرموت، وحالة وفاة واحدة في تعز.

بينما توزعت حالات الإصابة الـ67 على 5 محافظات تصدرتها حضرموت وعدن بـ31 حالة في كلتيهما، تلتهما تعز بـ3 إصابات، ومأرب وشبوة، بإصابة واحدة في كل محافظة.

الإحصائيات سجلت 29 حالة شفاء، رصدتها اللجنة الحكومية في محافظتي عدن بـ18 حالة تعافٍ، وحضرموت بـ11 حالة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في اليمن، منذ إبريل 2020، حين بدأت الموجة الأولى من كورونا، 8018 إصابة، منها 1513 حالة وفاة، و4937 حالة شفاء.

وهذه الإحصائيات مقتصرة على المحافظات المحررة الواقعة تحت سلطات الحكومة اليمنية، بينما ما زالت مليشيات الحوثي تمتنع عن الإدلاء بأي معلومات حول حجم الإصابات أو الوفيات في مناطق سيطرتها شمال البلاد.

وكانت الحكومة اليمنية قد تسلمت الأحد الماضي الدفعة الأولى من لقاحات "جونسون" الأمريكية، والبالغ عددها 151 ألف جرعة، من إجمالي 504 آلاف جرعة، مقدمة من حلف "كوفاكس" العالمي.

كانت وزارة الصحة اليمنية، قد أعلنت رسميا أن الحصول على اللقاح الجديد لن يتم إلا عبر التسجيل الإلكتروني في موقع الوزارة.

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وسبق لليمن أن استقبل أواخر مارس الماضي 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وبدأت عملية التطعيم أواخر إبريل/نيسان 2021، حتى نهاية يوليو الماضي.

وكانت الأولوية في التطعيم حينها للطواقم الصحية في مراكز العزل الصحي والمستشفيات، بالإضافة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأمس الخميس، بدأ العمل مجددا في محجر الأمل للعزل الصحي غرب مدينة عدن، بعد توجيهات حكومية بإعادة تشغيل محاجر العزل في جميع المحافظات المحررة؛ لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا.

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