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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. أسباب اهتزاز عجلة القيادة

الميكانيكي بيقولك..
الميكانيكي بيقولك.. أسباب اهتزاز عجلة القيادة

من المعروف أن أجزاء السيارة أحيانا تنذر بوجود مشاكل داخلها من خلال الأعطال البسيطة، التى تكون بمثابة المرشد عن بدء تدهور الحالة الفنية للسسارة، عادة ما تكون هذه المشاكل في الأجزاء الداخلية للسيارة، وقد تشكل هذه المشاكل للسيارة خطراً كبيراً على السائق أثناء القيادة.

 

يطرح موقع “ صدى البلد ” الاخباري، أبرز المشكلات التي تواجه قائد السيارة أثناء القيادة، كاهتزاز عجلة القيادة.

1 ـ ترصيص الإطارات 

عندما تهتز عجلة القيادة أثناء السير، يعتقد قائد السيارة بأنها ناتجة عن الإطارات ولكن في بعض الأحيان تكون ناتجة من أجزاء نظام التعليق، وأيضا يكون سبب الاهتزاز من الإطارات نتيجة السير بسرعة عالية داخل الطرق الغير ممهدة، وفي حالة كان الترصيص هو السبب، يتم وضع أوزان من الرصاص للإطارات حتى يختفي الاهتزاز.

 

2 ـ محور الدوران 

تسبب الطرق الغير ممهدة في تلف جزء هام داخل السيارة وهو محور الدوران، مما ينعكس على الحالة الفنية الخاصة باتزان عجلة القيادة، ويزداد الشعور بالاهتزاز مع ازدياد سرعة السيارة.

 

3 ـ علبة الدركسيون

في حالة وجود تلف في العلبة الخاصة بعجلة القيادة أو أحد الأذرع المتصلة بالعجلات، يسبب اهتزاز عجلة القيادة، و قد تتسبب هذه المشكلة في عدم القدرة على السيطرة على السيارة.

 

4 ـ الفرامل

إذا كانت هناك مشكلة اهتزاز عجلة القيادة تنتج أثناء الضغط على الفرامل، فالسبب الرئيسي لتلك المشكلة يكون في الديسك، أو تيل الفرامل، وفي تلك الحالة من الواجب فحص فرامل السيارة.

 

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