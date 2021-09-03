فلسطين.. إصابة 70 شخصا في اشتباكات مع قوات الاحتلال شرقي نابلس

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة، بإصابة 70 فلسطينياً، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة بيتا شرق نابلس.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 70 فلسطينياً أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينهم اثنتا عشر إصابة بالرصاص المطاطي، في قمة جبل صبيح ببلدة بيتا شمال الضفة الغربية.

وكان مئات الفلسطينيين قد تظاهروا مساء اليوم، وانطلقوا بمسيرة صوب جبل صبيح بعيد صلاة الجمعة رفضا للمخطط الإسرائيلي الرامي لمصادرة الجبل لصالح مشروع استيطاني.

وقابلت القوات الإسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين السلميين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق التظاهرة المنددة بالاستيطان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته، وإصابة أكثر من 10 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وصرحت الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن الشهيد أصيب برصاص الاحتلال في منطقة البطن والرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي (11 عاما) الذي ارتقى أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البلدة.