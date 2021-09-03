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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشفى النجوم| نضال الشافعي يطمئن جمهوره على صحته.. وتفاصيل إصابة علاء زينهم في حادث سيارة

نضال الشافعي
نضال الشافعي

شهدت الأيام  الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، من أبرزهم نضال الشافعي ، علاء زينهم، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية. 

نضال الشافعي 

كشفت هند محمد على زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض الى انفجار جزئى فى القولون حيث تم استئصاله. 

 

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : إن حالة نضال الصحية مستقرة حاليا.

ونشر الفنان نضال الشافعي بوست جديدا يطمئن فيه جمهوره على حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

 وقال نضال الشافعي: "اللهم انت ربي أسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي وتمِنّ عليّ بنعمة الشفاء وتجعله سببا في دخول جنتك، اللهمّ إني راضِ بقضائك، وبرغم شدة المرض إلا أنني سعدت بحبكم وتواصلكم وأنا أحبكم وآمل أن تدعوا لي بالشفاء حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم، حفظكم الله".

 

إصابة الفنان علاء زينهم في حادث سيارة

تعرض الفنان علاء زينهم لحادث سير بسيارته الثلاثاء الماضي ، أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء تصوير أحدث أعماله.

وقال علاء زينهم لـ “صدى البلد”: إن حالته مستقرة ويعاني فقط من بعض الجروح والكدمات في جسده ، مؤكدا أنه أجرى فحوصات على رأسه من أجل التأكد من سلامته أو عدم وجود أي نزيف وجاءت الأشعات جيدة".

أضاف علاء زينهم :" أنا حاليا في منزلي وأحتاج للراحة  التامة لمدة أيام قليلة بسبب وجود تورم في يدي اليمنى، على أن أعود بعد ذلك لتصوير باقي أعمالي التي أشارك بها ".

"سعدت بحبكم".. نضال الشافعي يوجه رسالة إلى جمهوره بعد وعكته الصحية

عملية بعد أسبوعين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ نضال الشافعي

تدهور الحالة الصحية للسيناريست حمدى يوسف 

تدهورت الحالة الصحية للسيناريست حمدى يوسف بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". 

ونقل السيناريست حمدي يوسف إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي حيث تم وضعه تحت جهاز التنفس الصناعى في إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى.

وقدم السيناريست والمنتج حمدى يوسف العديد من الأعمال الفنية منها "مملكة يوسف المغربى"، من بطولة منذر رياحنة ومصطفى فهمى وعلا غانم وأنوشكا، للمخرج عادل الأعصر، و"عريس ديلفرى" و"ابن النظام"، من بطولة هانى رمزى، للمخرج أشرف سالم، و"فلاح في الكونجرس"، من بطولة شعبان عبد الرحيم، كما شارك في كتابة فيلم "أمير الظلام"، للزعيم عادل إمام.

 إصابة طارق العريان بفيروس كورونا

علم صدى البلد أن المخرج طارق العريان أصيب بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة  إيجابية.

ويخضع حاليا طارق العريان للعزل المنزلي، حيث أصيب بالفيروس، ويتلقى العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

هند محمد على نضال الشافعي زوجة نضال الشافعي مستقرة علاء زينهم

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