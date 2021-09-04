استقبال المواطنين في مقر حزب الوفد بالدقهلية للتطعيم ضد «كورونا».. اليوم

استجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاقتراح المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ بوضع مقرات حزب الوفد تحت تصرف وزارة الصحة، لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا.

ويبدأ تنفيذ مبادرة رئيس الوفد اليوم السبت من مقر اللجنة العامة للحزب فى الدقهلية برئاسة باهر السقعان، حيث يفتح حزب الوفد مقر اللجنة العامة للحزب بالدقهلية لتلقى المواطنين التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا.

تأتى هذا الخطوة فى إطار مبادرة المستشار بهاء الدين أبوشقة لفتح مقرات الحزب لتلقى لقاح فيروس كورونا، حيث يعد مقر الحزب بالدقهلية أولى محطات تلقى اللقاح فى مقرات الحزب، حيث تفتح اللجنة العامة بالدقهلية الباب أمام المواطنين لتلقى اللقاح بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة أن هذه المبادرة تمثل نموذجا للتواصل بين الأحزاب والحكومة لخدمة المواطنين والوصول إليهم فى كل مكان، وأثنى «أبوشقة» على الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا، وأشاد بجهود وزارة الصحة فى التصدى للجائحة وتقديم الأمصال اللازمة لجموع المصريين فى جميع أنحاء الجمهورية للوقاية من الفيروس المتحور.

وأوضح رئيس الوفد أنه تم إبلاغ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى خطاب رسمى أن جميع مقرات الحزب ستكون تحت تصرف الوزارة فيما يتعلق بتحويلها إلى مراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا.