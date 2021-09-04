ثلاثي الطيات.. سامسونج تكشف عن نموذج مذهل يغير مفهوم الهواتف القابلة للطي

بعدما أطلقت سامسونج هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، والتي تعد من أكثر الهواتف القابلة للطي دقة حتى الآن، كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن مفهوما جديدا للتصميم إصدارتها المستقبلية من الأجهزة المطوية.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، تخطط شركة سامسونج Samsung، لتطوير نموذج أولي لهاتف قابل للطي من ثلاثة أجزاء Flex In & Out، والذي استعرضت فكرته في مؤتمر كوريا الجنوبية الدولي لشاشات عرض المعلومات (IMID) 2021 .

كيف تطور سامسونج الهواتف القابلة للطي في المستقبل

كشف مقطع فيديو شاركته شركة العلامة الفرعية المملوكة لشركة سامسونج samsung display، وهي المسؤولة عن صنع شاشات لأجهزة سامسونج والعديد من الشركات الأخرى، عن ما يسمى بشاشات OLED متعدد الطي، وتظهر كيف يمكن أن يعمل النموذج الجديد ثلاثي الطيات مع برامجه.

هاتف سامسونج Flex In & Out

وفي شكله الكامل غير المطوي، يظهر هاتف Flex In & Out كـ جهاز لوحي بقياس 7.2 بوصة، وعلى الرغم من أنه مستطيل أكثر من الشاشة الداخلية المربعة لـ Z Fold 3، ويبدو أنه مخصص للاستخدام بشكل أساسي في الاتجاه الأفقي، وعلى عكس Z Flip 3، يجعل هذا المفهوم أكثر شبهاً بالجهاز اللوحي العادي، بينما لا يزال من الناحية النظرية قابلا للطي بحجم الهاتف الذكي القياسي.

وبخلاف استخدامه مطويا أو غير مطوي بالكامل، من المفترض أنك قادر على استخدام تطبيقات مختلفة على أجزاء مختلفة من الشاشة، وعلى سبيل المثال، يعرض أحد أجزاء العرض التوضيحي بمقطع الفيديو إنستجرام وصورة ومشغل موسيقى جميعها قيد الاستخدام في وقت واحد، كل منها يشغل واحدة من اللوحات الثلاث للهاتف.

هاتف سامسونج Flex In & Out

وفي حين أنه من المثير رؤية سامسونج تجلب مفهوما شائعا للهواتف القابلة للطي، إلا أن هناك العديد من الأسئلة حول التطبيق العملي، ويظهر مقطع الفيديو الهاتف وعلى ما يبدو أنه سيكون سميكا بشكل لا يصدق عند طيه بالكامل، مما يجعله أقل ملاءمة للجيب وبالتالي أقل عملية كهاتف.

ويبدو أن هناك مجموعة كاميرا واحدة فقط على هذا الجهاز، و لمنع إهدار المساحة ستتمكن من استخدام نفس الكاميرات لصور السيلفي والصور العادية بنموذج سامسونج الجديد، ولكنها مدمجة في إطار ضخم.