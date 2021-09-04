بدء امتحان اللغة العربية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

بدء الان طلاب الثانوية العامة اول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، في مادة اللغة العربية وذلك لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي ، والذي يستمر زمنه من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا

كما بدء الان طلاب مدارس المتفوقين اول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية) لشعبتي العلوم والرياضيات والذي يستمر من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا

وبدء الان طلاب مدارس المكفوفين اول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 في مادة اللغة العربية الورقة الاولى والذي يستمر من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا



جدير بالذكر ان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، يسمح بخوضها لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

و “يحصل الطالب في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على ٥٠% من النهاية الكبرى لدرجة المادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط”.

ويسمح للطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالدرجة كاملة، في حالة الطلاب الحاصلين على إذن رسمي بالموافقة على تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” للدور الثاني بالدرجة الفعلية، نظرا لتغيبهم عن امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء الامتحانات بأي أمراض خلال أسبوع فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.



جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

السبت 4 سبتمبر 2021: اللغة العربية

الأحد 5 سبتمبر 2021: اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 6 سبتمبر 2021: الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021: الفيزياء للشعبة العلمية، التاريخ للشعبة الأدبية

الأربعاء 8 سبتمبر 2021: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 سبتمبر 2021: الديناميكا

السبت 11 سبتمبر 2021: الكيمياء للشعبة العلمية - الجغرافيا للشعبة الأدبية

الأحد 12 سبتمبر 2021: الجيولوجيا لعلمي علوم - علم النفس لأدبي - التفاضل والتكامل لعلمي رياضة

الاثنين 13 سبتمبر 2021: الأحياء لعلمي علوم - الفلسفة لأدبي - الاستاتيكا لعلمي رياضة

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لطلاب مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين.