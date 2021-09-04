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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2021.. ساعات على إغلاق باب تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2021، ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب التنسيق لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021.


موعد غلق تنسيق المرحلة الثانية 2021
 

ونوهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأنه على الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء بعد غد السبت 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2021.

موقع التنسيق 


تنسيق المرحلة الثانية 2021...211 ألف طالب  يسجلون  فى التنسيق حتى الآن


أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 211 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

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تنسيق 2021.. تعرف على شروط السكن فى المدن الجامعية

وأكد عطا، فى بيان اليوم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

تنسيق الجامعات 

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

 

وأكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.


تنسيق المرحلة الثانية 2021... آخر موعد لتعديل الرغبات

ويمكن للطلاب راغبي التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % هو بينما لطلاب الشعبة الادبية هو 58.05%.

نوه المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، على الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء السبت المقبل الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

 


قواعد تنسيق المرحلة الثانية 2021
 

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.


يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

«التعليم العالي»: 211 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن


يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

تنسيق الجامعات 


وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.


يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.


ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

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تنسيق المرحلة الثانية.. آخر موعد لكتابة الرغبات غدا.. وننشر 6 بدائل لكلية الإعلام


يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.


بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.


يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.


إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا له.

 

تنسيق المرحلة الثانية


يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافياً على الجامعات المصرية على النحو التالي:

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مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (المنصورة – الزقازيق) ، وفي حالة توزيعهم إلى جامعات خارج هاتين الجامعتين حسب المجموع يكون تحويلهم لتقليل الاغتراب إلى جامعة الزقازيق.


  *مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (بنها – المنوفية – طنطا).

يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على الجامعات المصرية على النحو التالي:


  * مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (مدينة السادات – دمنهور).


  * مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (الإسكندرية – المنوفية – طنطا).


إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتباراً من العام الجامعي 2016/2017 وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية وبناءً علي قرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015 والقرار الوزاري 2121 بتاريخ 28/6/2016.

 

 

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