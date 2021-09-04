كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية لجامعة العلمين الدولية للعام الدراسي2021/2022

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان ـ الجلالة ـ العلمين ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، و إتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالي بمستوى دولى من خلال شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.



البرامج الدراسية لجامعة العلمين للعام الدراسي

وتضم جامعة العلمين الدولية عدداً من المجالات الأكاديمية وهي علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، الأعمال، الفنون والتصميم، الدراسات القانونية الدولية، الصيدلة، طب الأسنان، الصحة العامة، كما ستضم مجالات الطب، الإعلام والاتصال، العلوم الأساسية، السياحة والضيافة).

وتطرح جامعة العلمين الدولية للعام الأكاديمي ٢٠٢١-٢٠٢٢ برامج الهندسة وتشمل تخصصات "الميكاترونيات، الهندسة الطبية الحيوية، إدارة الإنشاءات، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، البترول والغاز ، علوم وهندسة الحاسبات وتشمل علوم الحاسب وعلوم الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسب وهندسة الذكاء الاصطناعي وتقدم داخل برامج علوم وهندسة الحاسب تخصصات متميزة منها تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، برامج الأعمال وتشمل المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، برنامج الدراسات القانونية الدولية، برامج الفنون والتصميم وتشمل تخصصات "التصميم الداخلي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم الموضة، تصميم الجرافيك والرسوم المتحركة، برامج القطاع الطبي وتشمل طب الأسنان، الصيدلة، كما تطرح الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال متفرد يشمل تخصصات "الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية".