بتكلفة تصل نحو 4 مليارات و 450 دولارا.. عصام والي يكشف عن تفاصيل مشروع القطار فائق السرعة

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هذا “القطار فائق السرعة” أحد مشروعات الشبكة الجديدة للجر الكهربائي في مصر، مؤكدا أنه سيتم ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر بطريق 660 كيلو .

وأضاف عصام والي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن هذا القطار، سيمر من خلال 22 محطة، مشيرا إلى أنه سيتوقف في 8 محطات وسرعته تصل إلى 250 كيلو متر في الساعة.

وتابع عصام والي، أن القطار سيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والاسكندرية وسيتفرع غربا لمدينة العلمين ومرسى مطروح.

وأشار والي إلى أنه سيكون خط بضائع هام ، مؤكدا أنه سيكون محور تنمية أكثر منه وسيلة نقل كهربائي.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه بدأنا تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع وذلك بالتعاون مع شركة “سيمنز”، مؤكدا أن التنفيذ تقوم به الشركات المصرية، إضافة إلى أن مدة المشروع 24 شهرا بتكلفة تصل نحو 4 مليارات و 450 دولارا، وسيتم تسديد المبلغ على 40 سنة .

ونوه والي إلى أنه سيكون هناك محطتين في أكتوبر، مؤكدا أنه من الممكن السفر للإسكندرية بمسافة أقل من ساعة.