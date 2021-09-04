رياضة الأغنياء.. وزير النقل يبحث مع العناني تسيير الإجراءات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر.. ونواب: في زيادة الاستثمارات السياحية والعملة الصعبة.. عوائدها كبيرة وتعزز الاقتصاد

عمرو هندي: دعم نشاط سياحة اليخوت يساهم في تنشيط القطاع وتعظيم الاقتصاد

برلماني: خطوات مصر في تعظيم سياحة اليخوت محمودة.. والقطاع السياحي يشهد اهتمام غير مسبوق

برلماني سياحة اليخوت يساهم في زيادة الاستثمارات السياحية والعملة الصعبة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتسيير الإجراءات المنفذة لذلك النوع من النشاط السياحى.

وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها.



و خلال الاجتماع تم مناقشة جميع بنود الاستراتيجية و ما آلت إليه مستجدات الأعمال والدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل و المتخصصين والجهات المعنية لاتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الإلكترونية ( النافذة الواحدة) الجاري إنشاؤها ضمن الاستراتيجية على أن تتولي اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الإستراتيجية.

وفي هذا الاطار قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وذلك بالقيام بدراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، مركدا أن هذا النوع من النشاط السياحي الاهتمام به في غاية الأهمية وذلك لان رواد هذا النشاط من الأغنياء والصفوة السياحية، وبالتالي الاستفادة المالية ستكون كبيرة مقارنة بالانشطة السياحية الأخرى.

وأشاد هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد" بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن عمل التسهيلات والترانزيت لاستقبال سياحة اليخوت في مصر، منوها أن هذا الأمر سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة المصرية وتعظيم الاقتصاد المصري، نظرا للعملة الصعبة التي سيتم دخولها من هذه السياحة.

ولفت وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى ضرورة بحث العناصر الداعمة لدعم سياحة اليخوت في مصر، وبحث وجود البنية التحتية لصناعة القوارب وتوافر اللوجستيات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي تتمتع بظروف المناخية فريدة من نواعها وتلائم هذه السياحة، حيث أن الخيارات التي سيتم طرحها للسياح لقضاء عطلاتهم متنوعة ومن ثم جذب شرائح متعددة من السائحين.

وثمن النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها.

وأشار أبو الحمد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن نشاط سياحة اليخوت له دور كبير في تنمية الاستثمارات السياحية، خاصة أن الفئة المهتمة به ذات مستويات كبيرة " فئة الاغنياء".

وقال عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إن الاهتمام والبحث الآن منصب على السياحة الشاطئية وسياحة الغوص والتجديف واليخوت، مشيرا إلى أن الوضع اختلف عن السابق لأن الاهتمام قديما كان بالسياحة الثقافية، وبالتالي يجب أن نواكب العصر بما يتناسق مع اهتمامات الآخرين.

وتابع أبو الحمد أن هذا التطور يجب أن يسري على محافظتي الأقصر وأسوان، حيث أنهما في حاجة لتغيير مسار وتوفير بدائل أخرى للجذب السياحي.

وأضاف بهاء أبو الحمد، أنه على غرار الاهتمام بسياحة اليخوت، يجب أن نهتم أيضا بسياحة التجديف وبالأخص في محافظة الأقصر، موضحا أن هذا النشاط كان له مردود كبير ولكن توقف بعد الظروف السابقة التي مرت بها مصر من تداعيات أزمة كورونا.

وقال النائب أحمد إدريس إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها، تؤكد أن القطاع السياحي بأكمله في مصر شهد اهتمام غير مسبوق.

وأشار إدريس في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" ا إلى جهود القيادة السياسية في دعم هذا القطاع بكل السبل الممكنة، والتي لم تتوانى في العمل على حل المشاكل التي واجهها القطاع بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

واكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان أن نشاط سياحة اليخوت يخاطب فئة معينة من السياح، والتي تعتبر ضمن الأهم من فئة السائحين،مضيفا أنها اغنى انواع السياحة وذلك لأن روادها من الأغنياء الذين لهم قدرات مالية كبيرة في الإنفاق وبالتالي سيكون لها دور كبير في الإتيان بعائد اقتصادي قوي يعزز الاقتصاد القومي للبلاد.

ونوه النائب أحمد إدريس إلى أن أصحاب سياحة اليخوت يجب أن يحظوا بالإهتمام الكافي في كافة النواحي وذلك أملا في جذب أكبر عدد ممكن منهم.

وأضاف النائب أحمد إدريس أثناء حديثه أن مصر تمتلك السمات التي تؤهل نجاح هذه السياحة، حيث تتميز بشواطئ البحر الأحمر والأبيض، وبالتالي يجب الاهتمام بتشجيع هذة السياحة والشروع في إقامة الموانى المتخصصة علي شواطئ مصر.