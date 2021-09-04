بعد تقدم طالبان بـ بانجشير.. مقتل 17 شخصا بأعيرة نارية في كابول

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا، اليوم السبت، حتفهم بسبب إطلاق أعيرة نارية بغرض الاحتفال في العاصمة الأفغانية كابول، بعدما قالت مصادر في حركة طالبان إن المقاتلين بسطوا سيطرتهم على إقليم بانجشير، الذي ظل صامدا في وجه الحركة المتشددة، في حين نفى قادة المعارضين لطالبان سقوط الإقليم في أيدي الحركة.

وقالت وكالة ”شمشاد“ للأنباء، ”أسفر إطلاق نار بالهواء في كابول، الجمعة، عن مقتل 17 وإصابة 41 شخصا“، في الوقت الذي تحدثت فيه وكالة ”طلوع“ للأنباء عن عدد مماثل.

وقال جول زاده سانجار، وهو متحدث باسم مستشفى بمدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار، إن ”ما لا يقل عن 14 شخصا أصيبوا بأعيرة نارية احتفالية في الإقليم، الذي يقع إلى الشرق من العاصمة كابول“.

وانتقد ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان هذا السلوك، وقال على تويتر: ”تجنبوا إطلاق النار في الهواء، واشكروا الله بدلا من ذلك، يمكن للرصاص إيذاء المدنيين؛ لذا لا تطلقوا النار لغير الضرورة“.