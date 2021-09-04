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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية تنظم ندوات دينية وتثقيفية للعاملين بالقطاع الصحي

وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية :تنظم ندوات دينية وتثقيفية للعاملين بالقطاع

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديريه الصحه بالغربيه عددًا من الندوات التثقيفية التوعوية، التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقيَم الدينية والمجتمعية؛ حيث تمّ عقد ندوة بمستشفي كفر الزيات العام ومستشفي السنطة المركزي، تحت عنوان: الرحمة وأخلاقيات المسلم الحياتية

جاء ذلك بالتنسيق مع منطقة الأزهر الشريف بالغربية وبتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية حرصا منة على نشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف بين كافة فئات العاملين بالقطاع الصحي .

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ومن جانبه أشاد وكيل الوزارة، بدور منطقة الأزهر الشريف بالغربية ، لما تقدمه من ندوات دينية وتثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفى ختام الندوة استمع فضيلة الشيخ إلى عدد من أسئلة وفتوي الحضور وأجاب عليها معربا عن سعادته بما تقوم به صحة الغربية من نشاط تثقيفي يسهم في نشر الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية.

وكيل صحة الغربية :تنظم ندوات دينية وتثقيفية للعاملين بالقطاع الصحي

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صحة الغربية دورات تدريبية فني التمريض العاملين منظومة الرعاية الصحية

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