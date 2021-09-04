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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لقاح عبدالله.. معلومات عن مصل جديد للأطفال ضد فيروس كورونا بـ كوبا

لقاح ابو عبد الله
لقاح ابو عبد الله

أطلقت السلطات الكوبية، حملة وطنية لـ تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 18 عامًا ضد فيروس كورونا ، وهو شرط أساسي وضعته الحكومة الشيوعية ، لإعادة فتح المدارس وسط ارتفاع في الإصابات.

 

وسيكون الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر أول من يتلقى أحد اللقاحين المنتجين محليًا ، يسمى بـ عبد الله وسوبرانا ، يليهم الأطفال الأصغر سنًا، وفقا لما نشره موقعvoanews .

 

وتم إغلاق المدارس في أغلب مدن كوبا منذ مارس 2020 ، ويتابع الطلاب الدروس عبر التلفزيون، مع بدء العام الدراسي و لكنهم  سيستمرون في التعلم عن بعد حتى يتم تطعيم ضد كورونا لجميع الأطفال المؤهلين.

 

وحصلت لورا لانتيجوا ، 17 عامًا ، على أول حقنة من ثلاث حقن في مدرسة Saul Delgado الثانوية في العاصمة الكوبية ، هافانا.

 

وقال لانتيجوا لوكالة فرانس برس: "كنت أريد دائما أن أتلقى التطعيم"، مضيفة أن الأطباء قاسوا ضغط دمها ودرجة حرارتها قبل إعطائها الحقنة ، ثم طلبوا منها الانتظار لمدة ساعة للتأكد من عدم تعرضها لأي آثار جانبية.

 

قال لانتيجوا: "شعرت أنني بحالة جيدة".

 

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة ، أعلنت وكالة تنظيم الأدوية (Cecmed) أنها سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح Soberana 2 للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 18 عامًا.

 

وتعتمد تركيبة اللقاحات الكوبية  ضد فيروس كورونا غير المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية ، على بروتين مؤتلف ، وهو نفس التقنية التي تستخدمها شركة Novavax الأمريكية.

 

ومع انتشار متغير الدلتا عبر الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة ، تم دفع نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى حافة الهاوية.

 

ومن بين 5300 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي المرض ، كان ما يقرب من نصفها في أغسطس ، وكذلك ما يقرب من ثلث جميع الحالات المبلغ عنها.

 

وقالت الحكومة إنها تخطط لإعادة فتح المدارس تدريجياً للتعليم الشخصي في أكتوبر بعد اكتمال حملة التطعيم بين الأطفال.

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