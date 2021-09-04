لقاح عبدالله.. معلومات عن مصل جديد للأطفال ضد فيروس كورونا بـ كوبا

أطلقت السلطات الكوبية، حملة وطنية لـ تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 18 عامًا ضد فيروس كورونا ، وهو شرط أساسي وضعته الحكومة الشيوعية ، لإعادة فتح المدارس وسط ارتفاع في الإصابات.

وسيكون الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر أول من يتلقى أحد اللقاحين المنتجين محليًا ، يسمى بـ عبد الله وسوبرانا ، يليهم الأطفال الأصغر سنًا، وفقا لما نشره موقعvoanews .

وتم إغلاق المدارس في أغلب مدن كوبا منذ مارس 2020 ، ويتابع الطلاب الدروس عبر التلفزيون، مع بدء العام الدراسي و لكنهم سيستمرون في التعلم عن بعد حتى يتم تطعيم ضد كورونا لجميع الأطفال المؤهلين.

وحصلت لورا لانتيجوا ، 17 عامًا ، على أول حقنة من ثلاث حقن في مدرسة Saul Delgado الثانوية في العاصمة الكوبية ، هافانا.

وقال لانتيجوا لوكالة فرانس برس: "كنت أريد دائما أن أتلقى التطعيم"، مضيفة أن الأطباء قاسوا ضغط دمها ودرجة حرارتها قبل إعطائها الحقنة ، ثم طلبوا منها الانتظار لمدة ساعة للتأكد من عدم تعرضها لأي آثار جانبية.

قال لانتيجوا: "شعرت أنني بحالة جيدة".

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة ، أعلنت وكالة تنظيم الأدوية (Cecmed) أنها سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح Soberana 2 للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 18 عامًا.

وتعتمد تركيبة اللقاحات الكوبية ضد فيروس كورونا غير المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية ، على بروتين مؤتلف ، وهو نفس التقنية التي تستخدمها شركة Novavax الأمريكية.

ومع انتشار متغير الدلتا عبر الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة ، تم دفع نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى حافة الهاوية.

ومن بين 5300 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي المرض ، كان ما يقرب من نصفها في أغسطس ، وكذلك ما يقرب من ثلث جميع الحالات المبلغ عنها.

وقالت الحكومة إنها تخطط لإعادة فتح المدارس تدريجياً للتعليم الشخصي في أكتوبر بعد اكتمال حملة التطعيم بين الأطفال.