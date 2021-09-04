نائب : 17 مليار جنيه لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى 4 ملايين وحدة سكنية عبر مبادرة حياة كريمة

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، ضخامة الأهداف الموضوعة ضمن مبادرة حياة كريمة، لتطوير مئات من القرى المصرية، وتجديد البنية التحتية لها وتوصيل كافة المرافق، منوها برصد ١٧ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو ٤ ملايين وحدة سكنية في عشرات القرى ضمن المبادرة.

وأضاف محسن، في تصريحات له اليوم، أن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمئات القرى، كان حلما للملايين في الريف وبدأ يتحول لحقيقة مع مبادرة حياة كريمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة تعمل على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية و تحسين المعيشة، والاستثمار في البشر، من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية ، وتعزيز وجود سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف الطرق، و تحسين جودة خدمات التنمية البشرية في مجالات التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية.

وأوضح النائب، أن مبادرة حياة كريمة، بمثابة عملية تنمية شاملة، تتكلف مئات المليارات من الجنيهات لإحداث قفزة حقيقية بالريف، تنعكس على حياة عشرات الملايين من المواطنين.

