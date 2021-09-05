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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدهم أكثر شيوعا.. 9 أعراض بعد التطعيم بلقاح كورونا

أعراض بعد تطعيم كورونا
أعراض بعد تطعيم كورونا

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد في المملكة المتحدة على الرغم من انتشار معدلات التطعيم، وفقًا للبحث الذي تم جمعه بواسطة تطبيق ZOE COVID Study ، هناك عرض واحد "فقط" من أعراض Covid يتم الإبلاغ عنه بشكل أكثر شيوعًا في أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل.

شهد يوم أمس أعلى عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي يوميًا منذ 21 يوليو، عندما تم الإبلاغ عن 44104 حالة، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 121 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع حالات الإصابة والوفيات لا يعني أن اللقاحات ليس لها التأثير المطلوب.

يُظهر بحث جديد نُشر في تطبيق ZOE COVID Study ، الذي يحلل الرؤى من ملايين المساهمين، أن تناول جرعتين أو أكثر من لقاح COVID-19 لا يقلل بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بـ COVID-19 فحسب ، بل وجد أيضًا أنه يقلل شدة الإصابة إذا أصيب شخص ما.

يشير هذا إلى أن الوفيات والحالات ليست سوى جزءا بسيطا مما يمكن أن تكون عليه في السكان غير الملقحين.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان COVID-19 إصابة أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل.


علاوة على ذلك، لا يزال من الممكن تجربة مجموعة الأعراض المرتبطة بـ COVID-19 إذا كنت مصابًا بالضغط تمامًا.

أظهرت الأبحاث التي أجراها الفريق وراء تطبيق ZOE COVID Study أن الأعراض الأكثر شيوعًا تشبه أعراض البالغين غير المطعمين.

على سبيل المثال، فقدان حاسة الشم والسعال والحمى والصداع والتعب.

ومع ذلك، كانت كل هذه الأعراض أكثر اعتدالًا وأقل تكرارًا من قبل الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وكان احتمال تعرضهم لأعراض متعددة إلى النصف في الأسبوع الأول من المرض.

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العرض الأكثر شيوعا بعد تطعيم كورونا 

 

وكتب فريق البحث: "كان العطس هو العرض الوحيد الذي تم الإبلاغ عنه بشكل أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بـ COVID-19".

وأضافوا أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك خطر الإصابة بـ COVID-19 بعد التطعيم المزدوج ، إلا أن هناك انخفاضات واضحة في خطر إرسالهم إلى المستشفى ، أو ظهور أعراض سيئة حقًا أو الاستمرار في المعاناة من أعراض طويلة الأمد .

وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة Lancet Infectious Diseases أن البالغين الذين تلقوا لقاحًا مزدوجًا هم في الواقع أقل عرضة بنسبة 47٪ للإصابة بـ Long Covid إذا أصيبوا بعدوى COVID-19.

 
تصف Long Covid أعراض فيروس كورونا التي تستمر لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر.

وفقًا لـ NHS ، لا يبدو أن فرص الإصابة بأعراض طويلة الأمد مرتبطة بمدى مرضك عندما تصاب بـ COVID-19 لأول مرة.

أعراض بعد تطعيم كورونا 

تشمل الأعراض الطويلة الشائعة لـ COVID

التعب الشديد (التعب)
ضيق في التنفس
ألم أو ضيق في الصدر
مشاكل في الذاكرة والتركيز ("ضباب الدماغ")
صعوبة النوم (الأرق).
خفقان القلب
دوخة
ألم المفاصل
الاكتئاب والقلق

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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