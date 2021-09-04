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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور عليها بعد ساعات .. الأمن يكشف تفاصيل تغيب فتاة بالقليوبية

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من ( عامل بشركة مقاولات – مقيم بدائرة المركز ) أفاد خلاله بتغيب كريمته ( تبلغ من العمر 12 عاماً ) ، وقرر بإعتياد ابنته التغيب عن المنزل ، أخرها كان خلال شهر يوليو الماضى وعثر عليها بمعرفة أحد الأهالى بدائرة المركز ولم يقم بالإبلاغ .

تم إتخاذ إجراءات البحث عن الفتاة المتغيبة ، تم العثور عليها بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها ، وبإستدعاء والدها تعرف عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك تغيب إحدى الفتيات تغيب مركز شرطة القناطر الخيرية

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