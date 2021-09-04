العثور عليها بعد ساعات .. الأمن يكشف تفاصيل تغيب فتاة بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من ( عامل بشركة مقاولات – مقيم بدائرة المركز ) أفاد خلاله بتغيب كريمته ( تبلغ من العمر 12 عاماً ) ، وقرر بإعتياد ابنته التغيب عن المنزل ، أخرها كان خلال شهر يوليو الماضى وعثر عليها بمعرفة أحد الأهالى بدائرة المركز ولم يقم بالإبلاغ .

تم إتخاذ إجراءات البحث عن الفتاة المتغيبة ، تم العثور عليها بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها ، وبإستدعاء والدها تعرف عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.