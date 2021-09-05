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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجئة غير متوقعة| ترامب يضطر لبيع فندقه في واشنطن

ترامب
ترامب

في واحدة من التراجعات الكبيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كشف موقع"أكسيوس"، بأن الرئيس يتفاوض على بيع فندقه بواشنطن.

ويبيع ترامب الفندق رغم إنه ذا أهمية كبيرة له، فهو يحمل اسمه المخطوط بأحرف ذهبية، وله معه تاريخ طويل، ويعد أحد مفاخر انجازاته المعمارية.

ونقل الموقع عن مصادر، أن المفاوضات بشأن بيع حقوق استخدام المبنى وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولكن تفاصيل الصفقة لا تزال غير معروفة، وسيستغرق إبرامها وقتا طويلا.

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وسيبيع ترامب حقوق التأجير لمطور عقارات يتفاوض بدوره مع شركات الفنادق التي ستدير العقار وتعيد تسميته، حاذفة تلك الحروف الذهبية التي تخصه، وسيكون ذلك بمثابة "قنبلة رمزية" سيستخدمها خصومه ضده، مستمتعين بها، وفق ما ذكر إكسيوس.

ويقع فندق ترامب في الشارع الرئيسي بواشنطن، على بعد 500 متر من البيت الأبيض، وكيلومتر واحد من مبنى الكابيتول.

ومثل الفنادق الأخرى، تتباهى خمسة أحرف ذهبية من لقب السياسي على واجهة المبنى متعدد الطوابق، وتم تصوير أنصاره خلال المسيرات الاحتجاجية للحملة الانتخابية لعام 2020 بنشاط على هذه الخلفية في الطريق من ساحة الحرية إلى الكونغرس و المحكمة العليا للولايات المتحدة.

ويقول المعلقون إن السبب وراء خطوة ترامب، هو تضرر أعماله بشدة  بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذي وقع فيه كثيرون منهم ترامب.

ويلوم الكثيرون ترامب لتخاذله خلال فترة رئاسته عن أخذ الأمور بجدية أكبر كما فعلت كثير من الدول التي قامت بالإغلاق السريع لمدنها وفرضت اجراءات احترازية مشددة، وذلك بغية مجابهة بالوباء،لكن ذلك لم يفلح به ترامب، وجعل أمريكا إلى الآن حتى بعد رئاسة جو بايدن الأكثر تأثرًا بالوباء في العالم.

 

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