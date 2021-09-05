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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطلقوا النار على المارة واختفوا.. تفاصيل مقتل 3 أمريكيين في واشنطن

عنف وجريمة متكرر
عنف وجريمة متكرر في أمريكا

 

في استمرارٍ لحوادث الرعب وإطلاق النار في الشارع من قبل مجرمين مجهولين، وقع إطلاق نار في مقاطعة كولومبيا الأمريكية، أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في شمال غرب واشنطن.

وقال رئيس إدارة شرطة المقاطعة، روبرت كونتي، للصحفيين: "قتل 3 أشخاص نتيجة حادث إطلاق النار. كما تم نقل 3 جرحى بإصابات لا تهدد حياتهم إلى المستشفى".

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وأضاف أن الحادث وقع مساء أمس السبت عندما نزل شباب مجهولون من سيارتهم وأطلقوا النار على المارة ثم اختفوا.

وتابع: "نتحدث منذ وقت بعيد عن قضية العنف باستخدام الأسلحة النارية. نعرف أن هذه القضية لا تعتبر نادرة بالنسبة لواشنطن، لكنني أعتقد أن ذلك يشير إلى وجود مرض بشكل عام نشهده في مجتمعنا. وهذا المرض هو العنف باستخدام الأسلحة... ويوجد لدينا أشخاص يرتكبون هذه الجرائم".

 ووعد بدفع مكافأة قيمتها 75 ألف دولار مقابل أي معلومات حول مطلقي النار.
وتزامنًا مع الحادثة وقعت حادثة أخرى، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار في مطعم بمدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

وقالت الشرطة إنها استدعت إلى المطعم، وذلك عقب وقوع حادث إطلاق نار بولاية أوريجون الأمريكية، حيث وقعت مشاجرة بين أشخاص مترددين على المكان باستمرار، حيث أصيب 3 أشخاص.
وأضافت الشرطة أن جميع الضحايا نقلوا إلى المستشفى بسيارة خاصة، ولم يتم نقل أي منهم بسيارة إسعاف. 
وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن إطلاق نار كان داخل المطعم وخارجه، حيث تم اعتقال أحد المشتبه بهم لإجراء مزيد من التحقيقات.

 

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