قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجانا بمطروح

أعلن الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية عن تنظيم قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات في محافظة مطروح لمدة 5 أيام وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وتقوم القافلة بالفحص والعلاج المجاني لحيوانات لصغار المربيين والمسح الوبائي للأمراض التناسلية وتدريب شباب الأطباء البيطريين علي احدث التقنيات.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة سكان القرى من صغار المزارعين والمربين ، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بخدمة القري الاكثر احتياجا في الاماكن الحدودية والمساهمة في مبادرة حياة كريمة ونقل البحوث العلمية من مركز البحوث الزراعية إلى حيز التطبيق.







وكان أكد الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة المنوفية ‏من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية.

وقامت القافلة بزيارة قرى محافظة المنوفية مراكز شبين وبركة السبع والشهداء والباجور وتلا قويسنا وتم فحص وعلاج وتحصين عدد ٥٩٠٣ حيوانا وهي كتالي ٢٤٧١ حيوانا تم فحصها وعلاجها تناسليا وتم تأهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية و١١٧٠ حيوانا تم علاجها باطنيا و١٣٩١ حيوانا تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية و٨٤٤ حيوانا تم تحصينها باللقاحات غير السيادية و١٦ عملية جراحية و ٩ طلوقة بقرى وجاموسي تم فحصها وتقييمها أثناء القافلة تم تنفيذ ندوة بعنوان" استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان" .







